美國4/2徵對等關稅在即 川普：可能給許多國家減免

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統川普先前表示，將於4月2日宣布對各國普遍徵收對等關稅，他今天又說，美國政府下週對進口商品課徵對等關稅時，某些國家可能會獲得減免。

國會山莊報（The Hill）和彭博（Bloomberg News）報導，川普（Donald Trump）在白宮告訴記者：「我可能給予許多國家減免。」

川普還提到，最快可能在本週對特定商品加徵關稅，汽車、木材和半導體都可能成為目標。

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川普今天稍早指出，要對購買委內瑞拉石油或天然氣的國家課徵25%關稅，將於4月2日生效。

美國政府預計也會在同一天公布針對多個國家的更廣泛關稅；川普後來告訴記者，這些關稅將「累加在現有關稅之上」。（譯者：陳彥鈞/核稿：蔡佳敏）1140325