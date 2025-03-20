央行利率連4凍但尚無寬鬆條件 楊金龍關鍵問答一次看

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（中央社記者潘姿羽、蘇思云台北20日電）中央銀行今天舉行理監事會，一如市場預期，利率連4凍、房市管制停看聽，央行總裁楊金龍笑說，「Mr. Surprise」的外號大概可以除名，不過他在會中示警，未來存在高度不確定性，「很worry」，通膨風險仍存，央行沒有寬鬆條件。楊金龍如何看待川普2.0下的台灣經濟前景，整理關鍵問答，讓讀者一次看懂。

央行今天舉行今年首季理監事會，考量國內通膨將續緩步回降，且全球經濟成長降溫，前景面臨諸多風險，恐影響國內經濟成長力道，為了審慎因應美國經貿政策等不確定因素，理事會一致同意維持政策利率不變。

房市方面，央行認為已經看到軟著陸的趨勢，但不會高高舉起，輕輕放下，仍將密切關注房市變化，並「以金檢取代第8波選擇性信用管制」，持續關注銀行信用資源集中不動產貸款情形，按季審視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案執行狀況。

問：通膨風險仍存，央行對今年消費者物價指數（CPI）年增率預測值為何維持1.89%不變，沒有上修？

答：水電價、台鐵票價等公用事業費率調整幅度與時程未定，因此央行維持2025年CPI、核心CPI年增率預測值分別為1.89%、1.79%不變。

細部來看，假設電價、台鐵票價與台水售價都在今年4月起調漲，估計對今年通膨率直接影響約0.15個百分點。其中電價是以家庭電價漲8%的情境估算，影響今年CPI年增率約0.07個百分點，台鐵票價若漲26.8%，影響約0.03個百分點，台水售價若漲40%，影響通膨約0.045個百分點。

概算之下，若台鐵票價及水電公用事業費率調漲，將使CPI上升至2.04%。

不過，這些都只是假設性情境，還是有可能高估或低估影響，畢竟不太可能全部在4月調漲，台鐵漲價也可透過TPASS行政院通勤月票降低漲價影響，另外，產業的水電價格調漲，企業可能吸收成本、也可能轉嫁給消費者，這部分不易評估。

問：去年台灣也調漲電價，當年3月理監事會議考量通膨預期升溫並做預防性升息，今年3月卻未如此，原因為何？

答：去年3月跟今年3月，金融面、經濟面有很大差異，第1，近3年通膨緩步下降，今年全年通膨估1.89%，如果考慮台鐵票價跟水電等公用事業費率調漲，今年全年通膨將是2.04%，物價還算可控。

其次，去年沒有「川普2.0」因素；第3，房市選擇性信用管制對整體經濟發展也有很大影響，目前銀行提供的自然人第1戶、第2戶、第3戶以上加權平均房貸利率分別為2.54%、2.85%與3.04%，也算是較高的利率。

問：央行如何面對通膨可能上升？

答：國內外機構評估均認為，川普2.0將使經濟放緩，通膨上升，美國聯準會這次會議便調降經濟成長率，調升物價水準；央行也和美國聯準會持同樣看法，認為必須注意這個不確定性，特別是物價部分。

對央行而言，通膨是第一優先關注項目，就算經濟成長，但只要通膨上升，央行就會十分關注，從此角度來看，「我們沒有寬鬆的條件」。

問：台灣今年物價到什麼水準時，央行才可能採取升息措施？

答：消費者物價指數（CPI）比較受到供給面因素影響，但是供給面造成的通膨，貨幣政策沒有多大的抑制效果，因此，大部分各國央行不會只看CPI，更重要的是看核心CPI。台灣去年核心CPI為1.88%、預估今年核心CPI為1.79%。

問：美國財政部預計4月發布匯率報告，美國總統川普是否可能藉題發揮，將戰場從關稅擴大至匯率？

答：台灣央行與美國財政部溝通管道良好，但川普非常不可預測，這也是央行所擔心的事，畢竟以川普1.0的經驗，匯率報告3項標準，本應3項都達標才會被列入匯率操縱國，但中國先前只有1項，也被指控匯率操縱。

如果單以匯率報告評斷標準來看，央行可以肯定說，台灣因為經濟結構，只會有2項，第3項不會達標，但川普的高度不確定性是否讓事情轉變，對台灣有不利的看法，「我們有點worry」。

問：美國財政部長貝森特（Scott Bessent）抨擊對美國產品徵收高關稅的「骯髒15國（the dirty 15）」，直言這些國家將是4月2日對等關稅的主要實施對象，據傳，台灣也在「骯髒15國」的名單中，央行如何看待？

答：此事可從關稅稅率及貿易順差2個角度分析，若從平均稅率來看，美國平均稅率為3.3%、台灣6.5%，但以加權平均稅率計算，美國2.2%、台灣1.7%。

從上述稅率來看，台灣比美國低，入列機率不大，但從對美順差角度來看，確實台灣順差很大，且持續增加。

不過台灣對美國順差持續擴增，是因美國需要台灣的晶片與伺服器，這也是順差主要項目，「我們是互補的，不能說不公平貿易」。

美國需要台灣的晶片、AI相關伺服器，台灣產品出口到美國，但台灣廠商的獲利程度，遠不及美國客戶如蘋果、輝達，「他們獲利比我們還高」，由此可見，台灣對美順差背後意涵，是雙方互補、有利的結果。

問：今年以來外資大舉賣超，熱錢持續流出，導致新台幣趨貶，跌至33元，是否會成新常態？

答：台積電加碼投資美國消息一出，政府認為電子業、晶片產業是強項，短期不會有影響，但資金面來看，外資確實有點憂慮，導致資金持續匯出。

剖析根本原因，其實是2024年電子股及台積電市值增加非常多，外資很可能是藉機獲利了結、實現資本利得，「事實上，台股基本面還是好的」。

雖然外資基於分散風險的投資策略考量，大砍電子股，特別是台積電，匯出不少資金，使得新台幣趨貶，但拉長時間看，2016年至今，新台幣還是升值。

問：近期外資在台股獲利了結也匯出不少，央行如果在匯市調節較多，外匯存底會不會消耗過快？

答：新台幣匯率由市場決定，如果過度波動，央行會進場調節，減緩匯率波動幅度。

不過，外資匯出，絕對不會因調節讓外匯存底消耗過快，因為外匯存底有投資收益，加上台灣出口暢旺，出口商在匯市也有蠻多子彈，可提供支撐力道，再來，外資會進行多角化投資，不認為外資會持續匯出。

問：央行沒有祭出第8波選擇性信用管制，但金檢持續，也持續檢視銀行自主改善措施，是否意味房市管制不會太早鬆綁？

答：央行一直以來都是希望房市軟著陸，而非硬著陸，導致像美國次貸風暴、日本泡沫破滅引發失落30年，以及中國如今面臨的房市問題。

房市管制實施以來，成效已逐漸顯現，房市交易量明顯減少，房價漲勢趨緩，看漲房價預期心理也下降；而央行關注的指標，近月全體銀行購置住宅貸款與建築貸款年增率均減緩，不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）也降至今年2月底的37.1%。

我們相信房市軟著陸趨勢成形，不過房市扭轉向下，不動產放款集中度還是太高，央行將持續關注房市軟著陸的速度，以及對金融穩定的影響。

問：央行對於不動產貸款集中度有無目標值？

答：台灣的不動產放款集中度一路爬升，從以前的34%、35%，近年突破37%，但解讀此數字要注意到，房價高的時候，貸款金額也會高，連帶影響集中度數字走揚，即使房市有降溫，集中度也會比之前高；現在因為房價居高，「（集中度）不太可能掉到35%、34%」。

時空環境不同，過去或許合理水準是35%，現在必須提高到36%，不過適當比率到底是多少，央行內部還在評估。

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問：第7波選擇性信用管制是否到年底都不會鬆綁？房市管制未來動態？

答：限貸成數「我覺得現在可以了」，利率也算高，目前央行會逐季檢視銀行執行改善計畫，並搭配金檢，除非房市管制還壓不下來，就會再思考要用什麼方法。（編輯：潘羿菁）1140320