央行：審慎因應美國經貿不確定性 利率連4凍

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）中央銀行今天舉行首季理監事會議，雖然認為今年經濟成長率仍在3%之上，但考量經濟前景面臨諸多風險，尤其美國新政帶來高度不確定性，決議利率不變，以維繫經濟金融穩健發展。

央行表示，考量今年國內通膨將續緩步回降，且全球經濟成長降溫，前景面臨諸多風險，恐影響國內經濟成長力道，為了審慎因應美國經貿政策等不確定因素，理事會一致同意維持政策利率不變。

央行決議利率「連4凍」，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

央行指出，展望未來，美國關稅政策變化及主要國家的因應措施、全球經濟零碎化與供應鏈重組，恐推升全球經濟下行與通膨上行風險；此外，中國大陸經濟成長放緩，以及地緣政治衝突等，均增添全球經濟及通膨發展的不確定性。

經濟展望方面，央行態度保守，下修2025年經濟成長率至3.05%，低於去年12月的預測值3.13%，物價方面，央行估今年CPI上漲1.89%，與前次預測值相同。

不過央行表示，若考量未來台鐵票價及水電等公用事業費率調漲影響，則對今年CPI年增率預測值可能上修至2%左右，核心CPI年增率預測值仍將低於2024年的1.88%。

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房市方面，央行指出，已經看到受限不動產貸款成數下降、利率上升，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續縮減，房價漲勢減緩等現象，而央行關注的指標，全體銀行購置住宅貸款與建築貸款年增率減緩，不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）也降至今年2月底的37.1%。

央行今天未再祭出新的房市管制措施，不過表示，未來按季審視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案執行狀況，並配合辦理專案金檢，促使銀行積極落實相關規範。（編輯：潘羿菁）1140320