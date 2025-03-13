央行電話直通台積電 赴美投資案不會讓外匯存底大降

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）台積電宣布對美國投資至少1000億美元，外界憂心鉅額資金流出，可能衝擊匯市、掏空外匯存底，央行總裁楊金龍今天表示，與台積電財務部門有聯繫，經外匯局掌握情況後，認為台積電赴美投資不至於影響外匯存底大幅下降。

美國總統川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家3月初在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及研發中心，川普在記者會上說，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。

外界關注台積電對外投資規模龐大，是否可能因大額匯出導致台灣匯市劇烈變化。楊金龍今天赴立法院進行業務報告時直言影響有限，因為「台積電的錢不會一年就出去那麼多」。

國民黨立委賴士葆詢問，央行是否直接與魏哲家聯繫，楊金龍回答，魏哲家不見得了解資金狀況的細節；央行外匯局局長蔡烱民補充，央行外匯局會與台積電財務部門了解大額結匯的情況。

根據央行外匯局說法，台積電對美投資對匯市影響有限，主要有3原因，首先，台積電對美國投資是分好幾年進行，並非一年馬上投資完畢。同時，依照台積電公開說明，每年營收持續成長、增加幅度約100多億美元，台積電可以把營收成長取得的美元拿來投資，並減少在匯市結售的金額。

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第2，台積電在台灣投資時，也需要進口許多國外設備，若台積電到美國投資，這部分進口設備也會減少。台灣的機械業等廠商可能因應台積電到美國投資後帶來相關出口收入，一來一往下，對台灣整體匯市影響不會太大。

第3，台積電先前到美國設廠時曾發行美元債，台積電如果未來到美國投資也採取發行外幣債模式，對匯市不會帶來影響。（編輯：林淑媛）1140313