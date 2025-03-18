央行列2025年全球4大經濟不確定性 川普新政列第一

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）國際局勢動盪，經濟前景迷霧重重。中央銀行報告列出2025年影響全球經濟的4大不確定性，將美國川普總統新政列為第一，直言因川普實施關稅戰，可能引發對手國反制，讓戰線擴大，影響全球貿易，同時打亂供應鏈布局，企業經營更困難。

川普今年1月20日重新入主白宮，不只火速簽署多道行政命令，也高舉關稅大刀，但川普各項措施說法反覆，導致經濟前景能見度降低。

中央銀行報告指出，2025年全球經濟成長放緩，通膨則持續降溫，不過須留意4大變數，第一就是川普新政影響具高度不確定性，接著是主要央行貨幣政策調整步伐面臨挑戰，中國大陸經濟下行風險仍存，以及地緣政治風險與結構性因素恐影響物價與社會穩定，必須密切關注後續發展。

央行將川普2.0列為今年首要不確定性，主因是川普預計實施多項關稅政策，貿易對手國可能推出因應措施，保護本土產業，導致全球貿易政策不確定性大增，增添經濟下行風險。

此外，央行指出，美國以關稅政策提高雙邊談判籌碼，增加美國利益，這對其他國家及不同產業產生不平衡影響，可能打亂全球供應鏈布局，增加企業經營難度。

而川普作風難測，衍生第2個不確定性，主要央行貨幣政策調整步伐面臨挑戰。

央行說明，加徵關稅、限縮移民等川普新政若確實落實，恐推升物價，導致美國聯準會（Fed）更謹慎評估未來降息速度；而歐洲央行（ECB）因歐元區經濟平疲，將持續降息，中國大陸內需疲弱，人行延續寬鬆貨幣政策，日本通膨率走高，工資持續成長，日本央行（BOJ）升息步調有望加快。

央行指出，隨著主要央行貨幣政策分歧程度擴大，恐致國際資金頻繁流動，增添金融市場波動度。

中國方面，央行表示，若中國經濟問題未能改善，長期供需失衡，導致出口產品低價傾銷，不只衝擊他國產業，也將引發反傾銷調查等反制措施，影響全球經貿發展。

第4個不確定性則是全球地緣政治風險升溫使供應鏈不確定性升高，將增加市場波動程度，並使全球化放緩，趨向零碎化；當生產效率下降，加上人口老化、能源轉型及極端氣候等結構性轉變，恐引發供給面通膨壓力，減損成長動能。

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央行說明，當經濟前景不佳或通膨降溫不如預期，民眾經濟信心受挫，可能使社會動盪程度上升。

央行也提到，川普上任後，快速宣布加徵關稅等一連串政策，但措施細節未明，政策影響不確定性上升，已經減損企業及民眾經濟信心，從近期金融市場波動可看出，金融市場「川普交易」樂觀行情正在降溫。（編輯：林淑媛） 1140318