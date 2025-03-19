川普關稅大刀影響經濟？劉鏡清：4、5月是重要觀察期

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）美國總統川普宣稱4月將祭出對等關稅，全球嚴陣以待。國發會主委劉鏡清表示，相關部會持續擬定各套劇本因應，至於是否會影響經濟表現，政府持續緊盯美國經濟數據，以此推估對台灣影響，4、5月會是重要觀察期。

立法院經濟委員會今天邀國發會主委劉鏡清進行業務報告，朝野立委關注川普即將實施對等關稅，政府有無掌握訊息及準備因應對策。

劉鏡清表示，美國策略是希望美國製造，川普講很多次，在美國製造會比較便宜；針對未來可能的關稅，政府一直持續溝通，相關部會也在擬定因應措施，各國皆是如此，都在準備對應劇本。

國民黨立委謝衣鳯追問，未來出口到美國的產品，有哪些可能會被課稅，政府針對情境做準備，劉鏡清回答，現在是由政府更高層級負責相關規劃，他沒辦法回答，但都有在進行，目前由行政院副院長鄭麗君領導。

國民黨立委謝衣鳯、呂玉玲關切，川普關稅措施是否影響美國經濟，進而牽動台灣出口表現，劉鏡清表示，川普1.0也曾打關稅戰，當時對台灣影響比較沒那麼大，但這波要比較小心，因為2017年、2018年沒有疫情及戰爭的通膨因素，這波則有，因此政府密切關注美國零售指數、就業狀態，以及消費者物價指數（CPI）的變動。

劉鏡清表示，政府頻繁開會，關注國內外景氣變動，希望台灣景氣維持現在狀況，讓產業鏈維持穩定，不過以人工智慧（AI）產業的角度來看，整體需求還不會下降。

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被問及美國可能對國內哪些產業加徵關稅時，劉鏡清表示，機率最大是半導體，他已多次與業者溝通，綜整業者意見，如果在美國有工廠的話，就會從美國出貨，有些業者則認為，當全球共同被課稅，競爭條件一致，影響不會太大。

劉鏡清表示，政府仍會審慎規劃因應對策，出口部分，怎麼降低成本，如運費、保險，稅負或是其他方面有沒有可以補助的部分，政府將依據產業別及實際狀況，提出對應措施。（編輯：潘羿菁）1140319