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停滯性通膨是什麼？學者：留心楊金龍與鮑爾沒說的憂慮

2025/3/22 09:08（3/22 13:18 更新）
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圖為新台幣與美元紙鈔。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北22日電）美國聯準會19日宣布利率維持不變後，緊接登場的台灣央行理監事會也維持同樣步調，值得注意的是，美台利率政策按兵不動，但一致下修經濟成長率預測值，且認為通膨可能升溫。學者直言，美國及台灣央行，都看到停滯性通膨的隱憂。

美國聯準會（Fed）為期2天的利率決策會議落幕，19日宣布利率再次按兵不動，符合市場預期，但最新經濟預測透露出的訊息，受到矚目。

聯準會將2025年經濟成長率下修至1.7%，顯著低於前次預測的2.1%，同時調高通膨預測。聯準會主席鮑爾對此表示，主要是因實施關稅，導致通膨回落「可能暫時延遲」。

無獨有偶，央行總裁楊金龍20日在理監事會後記者會，提到相同觀點。

央行這次下修全年經濟成長率預測值至3.05%，低於去年12月的預測值3.13%，物價方面，央行估今年CPI上漲1.89%，與前次預測值相同，但提醒，如果水電台鐵等價格調漲，推升通膨，將上調全年通膨率至2.04%。

楊金龍表示，各界普遍認為川普2.0將使經濟放緩，通膨升溫，而通膨是央行第一優先關注事項，在此情況下，台灣央行沒有貨幣政策寬鬆的條件。

儘管鮑爾及楊金龍沒有明說，但經濟預測透露相同訊息，川普的關稅政策將使經濟放緩的同時，物價因成本墊高而走揚，帶來停滯性通膨的隱憂

美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers） 近日受訪時便指出，停滯性通膨的衝擊，將讓聯準會陷入困境。

停滯性通膨是什麼？

停滯性通膨意指通膨在經濟衰退時升溫，這將讓央行面臨壓抑物價（升息）還是刺激經濟（降息）的難題。中央大學經濟系教授吳大任認為，確實感受到此氛圍，但又以美國風險較大。

吳大任說明，美國是消費為主的國家，疫情期間，民眾悶在家裡累積不少儲蓄，使得疫後消費大爆發，如今超額儲蓄見底，家庭及企業債務攀升，已經浮現金融風險，隨著關稅推升通膨，連帶加重家庭債務負擔，川普政策恐成壓垮駱駝（美國經濟）的稻草。

就連川普3月接受美國福斯新聞（Fox News）專訪時，也坦承不排除經濟衰退的可能性，一度引發美股暴跌。

台灣近年對美順差大幅擴增，經濟往來日益密切，吳大任直言，美國經濟衰退，需求降溫，加上關稅威脅，都將影響台灣出口，更重要的是，川普說詞反覆，作風具有高度不確定性，將使廠商暫緩投資計畫，即便未來要投資，也可能為了規避風險，前進美國。

「投資是未來成長的主要動力，大家都說川普關稅影響出口，我更關心投資」，吳大任表示，台灣還不至於落入停滯性通膨，但很可能面臨投資引擎熄火，經濟低度成長，通膨僵固在2%附近的局面

台經院所長吳孟道則說，央行或許看到停滯性通膨的跡象，但目前不到需要非常憂慮的程度。

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吳孟道認為，台灣經濟成長動能仍在，但不可諱言，川普的不確定性實在太高，誰也說不準下一波對等關稅會如何發展，其他國家又是否祭出報復性手段，如果關稅戰全面開打，讓全球貿易面臨重大打擊，經濟走向衰退，當事態往極端方向發展，就不能排除停滯性通膨的可能

但畢竟現在還沒走到這一步，吳孟道說，目前美國跟台灣央行做法都相同，預留政策空間，謀定而後動，第2季對等關稅上路後，關稅戰線擴大，才是央行真正的挑戰。（編輯：潘羿菁）1140322

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