央行：近年觸及美匯率報告2標準 反映台灣經濟結構

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（中央社記者蘇思云台北26日電）美國財政部預計4月發布匯率政策報告，央行報告指出，2020年以來，台灣常因觸及美方貿易順差與經常帳順差對GDP比率的2項標準而被列入觀察名單，但主要反映台灣經濟的長期結構問題，央行跟美國財政部溝通良好，未來持續就總經與匯率政策等議題溝通。

立法院財政委員會明天邀中央銀行副總裁朱美麗就「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒十五國名單，我國政府財經相關單位因應策略」進行專題報告，並備質詢。

央行今天出爐的書面報告指出，長期以來，美國對其鉅額且持續的貿易入超國，除可透過匯率政策報告施壓他國以調整美國貿易入超，也可援引多項美國國內法進行貿易報復以保護其國內產業，更可啟動貿易談判以維護其利益。

央行報告指出，美國財政部每半年（通常為4月與10月）發布「美國主要貿易對手國的匯率政策」報告（簡稱匯率報告），評估主要貿易對手國是否操縱匯率。美國匯率報告3項標準，一為對美國商品及服務貿易順差逾150億美元；二為經常帳順差對GDP比率逾3%；三為淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月以上為淨買匯。

至於台灣在美國匯率報告狀況，央行指出，2020年以來台灣常因觸及美方前2項檢視標準而被列入觀察名單，這2者主要反映台灣經濟的長期結構問題。

報告指出，2019年以前，台灣對美國貿易順差均未觸及美方第1項檢視標準；不過2017年川普上任迄今，美中貿易爭端持續升溫、疫情與美方資安需求考量，使得美國對台灣資通與視聽產品需求大幅增加，導致2020年迄今台灣對美國出口及貿易順差進一步擴大，並觸及此項檢視標準。

央行表示，台灣經常帳順差對GDP比率居高，如2024年比率為14.3%，雖觸及美方檢視標準，不過這也反映美國對台灣科技產品需求劇增，台灣對美國貿易順差擴大的結構性問題；這項觀點也獲美方理解。

央行指出，2022年、2023年及2024年期間央行分別淨賣匯130億美元、27.7億美元與164.2億美元，都未觸及美方第3項檢視標準。

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央行強調，新台幣匯率原則上由市場供需決定，央行匯率政策目的是維持有秩序的外匯市場及金融穩定，從未意圖獲取不公平的貿易競爭優勢，或影響國際收支的有效調節。

央行指出，跟美國財政部溝通管道向來順暢且成效良好，未來雙方將在良好互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題進行溝通。（編輯：張均懋）1140326