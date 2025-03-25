2月製造業測驗點微降 台經院：廠商需關注AI平價化

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（中央社記者蘇思云台北25日電）台經院今天發布2月製造業營業氣候測驗點97.94點，微幅下滑0.01點，整體相對持平。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，廠商對未來看法持平，但需留意「AI平價化是現在進行式」，雖能為台廠帶來更多商機，但也不能只關注少數大廠狀況而沒留意趨勢。

台經院今天公布2月3大產業營業氣候測驗點，製造業為97.94點，月減0.01點，雖終止連續3個月上揚，但跌幅有限，以持平看待；服務業為93.28點，月減2.48點，連續2個月下滑；營建業則再度轉為上揚到102.46點，月增0.48點。

孫明德表示，多數國際預測機構陸續下修美國今年經濟成長率，美國物價降不下去，日本近期通膨壓力也有增無減，上週為超級央行週，多數主要國家央行都按兵不動，主因包含美國聯準會（Fed）降息預期減弱、經濟前景不明，也不確定4月2日美國是否還會針對關稅宣布新措施。

觀察台灣貿易表現，孫明德表示，台灣出口以美元計價前2月年成長近17%，明顯比其他國家亮眼，台灣出口主力還是靠資通訊產品，成品主要銷售美國，零組件則賣到中國與東南亞。台灣國內消費穩定，股市成交值還在上升，但汽車銷售還要觀察，觀光仍是相對低迷。

孫明德指出，台灣今年亮點在投資，但要擔心AI伺服器平價化議題，如今新的模型有可能靠舊晶片就能發揮效益。「如果500元電子錶就可以看準時間，可能不會買50萬的高價瑞士錶」。

孫明德直言，「AI平價化是現在進行式」，台灣廠商應變很快，有望帶來更多商機，但也要提醒廠商不要只注意少數廠商供貨狀況，而沒留意大環境趨勢改變。以美國過去歷史經驗為例，IBM只專注大電腦，沒留意到個人電腦的崛起，導致後來一敗塗地；英特爾（Intel）在PC時代掌握天下，但隨著手機等智慧裝置普及，沒跟上轉型也受到衝擊。

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至於美國即將在4月公布匯率報告，台經院院長張建一表示，匯率報告主要有3條件，包括對美國商品及服務貿易順差逾150億美元、經常帳順差對GDP比率逾3%，以及淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月以上為淨買匯，台灣幾乎長期以來都符合前面2個條件。

張建一指出，央行總裁楊金龍提到都有跟美國良好溝通，近期也可以觀察到美元貶值、新台幣跟著貶值，主因是外資在台股逢高獲利了結，因此在匯市有較大匯出，但畢竟匯率報告條件是美國說得算，川普2.0時代會怎麼出招也必須留意。（編輯：林家嫻）1140325