國泰世華銀估美今年有降2碼空間 留意川普政策風險

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北20日電）美國聯準會（Fed）3月FOMC會議決議利率按兵不動，國泰世華銀指出，根據點陣圖認為今年美國有降息2碼（0.5個百分點）的空間，但仍要考慮美國總統川普政策對實體經濟的影響。

國泰世華銀今天發布聯邦公開市場委員會（FOMC）會後市場展望指出，本次美國政策利率不變、維持4.25%至4.50%區間，符合市場預期。

國泰世華銀指出，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會透露出經濟下行的風險升溫，但經濟衰退機率仍低，而關稅政策的不確定性正在升高。

國泰世華銀表示，根據3月的點陣圖路徑預測今年美國有降息2碼的空間，與2024年12月點陣圖路徑一致；但仍需持續考量美國總統川普（Donald Trump）的政策對實體經濟的影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國泰世華銀分析，美國消費信心降低、通膨預期升高，須留意對於實體經濟的影響。不過，目前美國就業市場未大幅惡化，失業率和初領失業金人數仍保持低檔；而川普將在今年下半年逐步實施減稅，以及關稅的最終目標為引導製造業回流美國，仍有利長期經濟溫和增長。

外匯部分，國泰世華銀指出，美國經濟有放緩疑慮，加上Fed長線降息方向不變，將帶動美元走弱。而歐洲有意加大國防支出，以及烏俄有望停火下，市場預期歐洲景氣有望改善，推升近期歐元走強。（編輯：楊凱翔）1140320