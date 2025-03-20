加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

國泰世華銀估美今年有降2碼空間 留意川普政策風險

2025/3/20 19:35（3/20 21:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國泰世華銀表示，今年美國估有降息2碼的空間，但仍須考量實體經濟受美國總統川普政策的影響。圖為外牆有川普肖像的華府智庫傳統基金會。（中央社檔案照片）
國泰世華銀表示，今年美國估有降息2碼的空間，但仍須考量實體經濟受美國總統川普政策的影響。圖為外牆有川普肖像的華府智庫傳統基金會。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北20日電）美國聯準會（Fed）3月FOMC會議決議利率按兵不動，國泰世華銀指出，根據點陣圖認為今年美國有降息2碼（0.5個百分點）的空間，但仍要考慮美國總統川普政策對實體經濟的影響。

國泰世華銀今天發布聯邦公開市場委員會（FOMC）會後市場展望指出，本次美國政策利率不變、維持4.25%至4.50%區間，符合市場預期。

國泰世華銀指出，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會透露出經濟下行的風險升溫，但經濟衰退機率仍低，而關稅政策的不確定性正在升高。

國泰世華銀表示，根據3月的點陣圖路徑預測今年美國有降息2碼的空間，與2024年12月點陣圖路徑一致；但仍需持續考量美國總統川普（Donald Trump）的政策對實體經濟的影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國泰世華銀分析，美國消費信心降低、通膨預期升高，須留意對於實體經濟的影響。不過，目前美國就業市場未大幅惡化，失業率和初領失業金人數仍保持低檔；而川普將在今年下半年逐步實施減稅，以及關稅的最終目標為引導製造業回流美國，仍有利長期經濟溫和增長。

外匯部分，國泰世華銀指出，美國經濟有放緩疑慮，加上Fed長線降息方向不變，將帶動美元走弱。而歐洲有意加大國防支出，以及烏俄有望停火下，市場預期歐洲景氣有望改善，推升近期歐元走強。（編輯：楊凱翔）1140320

#川普
#川普
#美國聯準會
#美國聯準會
#國泰世華銀
#聯邦公開市場委員會
#降息
川普
英國央行維持利率不變 示警川普關稅造成經濟不確定性美國促俄烏停火 數日內將會晤雙方代表
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：