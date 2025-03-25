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國銀房貸逾放金額連7月攀升 金管會：無信用風險

2025/3/25 21:13（3/25 21:43 更新）
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金管會統計，截至2月底，國銀購置住宅放款餘額達新台幣11兆694億元，較去年同期成長9.74%，增速較1月略緩，不過逾放金額連7個月攀升，金管會官員指出，由於整體業務量承作變大，逾放金額相對成長，但逾放比仍屬正常，無信用風險問題。圖為台中市西區街頭建築大樓。（中央社檔案照片）
金管會統計，截至2月底，國銀購置住宅放款餘額達新台幣11兆694億元，較去年同期成長9.74%，增速較1月略緩，不過逾放金額連7個月攀升，金管會官員指出，由於整體業務量承作變大，逾放金額相對成長，但逾放比仍屬正常，無信用風險問題。圖為台中市西區街頭建築大樓。（中央社檔案照片）
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（中央社記者羅元駿台北25日電）金管會統計，截至2月底，國銀購置住宅放款餘額達新台幣11兆694億元，較去年同期成長9.74%，增速較1月略緩，不過逾放金額連7個月攀升，金管會官員指出，由於整體業務量承作變大，逾放金額相對成長，但逾放比仍屬正常，無信用風險問題。

金管會統計，截至今年2月底止，本國銀行承作購置住宅貸款餘額（含催收款）為11兆694億元，年增率降至9.74%；國銀承做建築貸款餘額（含催收款）達3兆8430億元，年增率同步降溫至5.26%。

金管會銀行局組長周正山在例行記者會中分析，購置住宅餘額比率增速下降原因包含，央行實施第7波選擇性信用管制影響，加上農曆春節後客戶資金充裕、提前還款。建築貸款餘額增速下降則為建商建案完工償還部分貸款與清償週轉金。

值得注意的是，購置住宅放款逾放金額連4個月破70億元門檻，逾放水位連7個月攀升，周正山說明，若從銀行房貸逾放比觀察，2021年統計至今約在0.06%至0.07%間，與過往相比無重大異常，逾放金額升高是因整體承作金額變大，目前沒有信用風險問題，金管會也將持續觀察。

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根據金管會統計，截至今年2月底止，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額達15.19兆元，月增約0.1%，存款總餘額及金融債券發售額為57.88兆元，月增近0.82%。

按銀行法第72條之2規定計算，俗稱銀行不動產放款天條，今年2月底銀行不動產放款平均比率略降至26.25%。其中，比率在29%以上銀行持續掛零，比率在28%至29%區間的銀行有3家，比率在27%至28%的銀行共6家、月減2家。（編輯：潘羿菁）1140325

#金管會
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