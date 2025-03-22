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外資狂砍台股新台幣33元成常態 專家揭反轉靠2關鍵

2025/3/22 08:57（3/22 09:48 更新）
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（中央社記者潘姿羽台北22日電）今年以來美元狂貶，亞幣應聲反彈，新台幣卻未能得到美元回落紅利，繼續貶值，33元儼然成為新常態。儘管外資近日賣超有縮手跡象，外匯專家認為，上半年仍難擺脫趨弱格局，得等下半年川普新政胡蘿蔔上路，以及匯率報告壓力升溫，才有反轉契機。

2025年開年至今，美元指數從110的高檔向下狂殺，接連跌破多道關卡，險些失守103價位，美元跌跌不休，去年備受打壓的亞幣終於得以揚眉吐氣，紛紛走揚，日圓更在升息預期加持下，飆漲逾5%，從1月中旬的158兌1美元一路狂升，最高升抵146價位。

不過新台幣兌美元未能跟上亞幣漲勢，成為最弱亞幣，台新銀行首席外匯策略師陳有忠表示，非美貨幣當中，歐元、英鎊都漲翻天，經濟疲弱的中國也略有回升，新台幣貶幅卻是數一數二，關鍵在於外資今年以來多呈賣超，還愈賣愈多，熱錢持續流出。

陳有忠解釋，美國總統川普作風強勢，引發市場對於美國經濟放緩的憂慮，美股大幅修正，拖累台股走弱，另外，台積電宣布加碼在美國投資，外界解讀成本墊高，毛利率受影響，壓縮台積電獲利能力，緊接著又有半導體供應鏈出走的消息面利空，這些均是外資減持台股、減持台積電的原因，也加重新台幣貶值壓力。

央行總裁楊金龍20日理監事會後記者會談及新台幣近期貶勢，指出外資大砍台股，根本原因是2024年電子股及台積電市值增加非常多，外資藉機獲利了結、實現資本利得，「事實上，台股基本面還是好的」。

本週外資終於終止連17賣，20日反手買超台股218.3億元，但21日又轉為賣超。

匯銀人士分析，近日外資匯出力道稍有緩和，但要說新台幣止貶恐怕言之過早，因為美國擬在4月2日祭出對等關稅，台灣對美貿易順差大幅增加，很可能在川普制裁名單當中，關稅陰影持續籠罩，第2季股匯市難有轉機。

陳有忠認為，上半年美股不容樂觀，台股難獨強，連動台幣走弱，止跌回升的時機點應會落在下半年，「最重要是外資對台股動態，接下來就等胡蘿蔔出來」。

陳有忠解釋，下半年有2題材可以期待，首先，川普新政是胡蘿蔔（減稅）與棍棒（關稅）並行，上半年先揮棍子，近期美國經濟數據變差、消費支出大幅縮減，都是川普揮棒的影響，下半年應該就會給出胡蘿蔔，減稅、鬆綁法令，股市迎來利多，行情看漲，外資回補台股，也將提振新台幣匯率。

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第2，美國財政部上半年會發布匯率報告，無論結果如何，各國都將蒙受壓力，台灣對美貿易順差大幅擴增，央行更會小心謹慎，避免給川普抓到把柄，新台幣可能被迫升值。

匯銀人士則說，今年上半年，新台幣33元會是新常態，匯價隨消息面在33元附近上下波動，下半年在美元弱勢、關稅利空鈍化，以及市場期待川普釋出利多等因素支撐，新台幣可望回升，有機會挑戰32.5元。（編輯：潘羿菁）1140322

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