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央行：台積電未來業績與前景看3件事 川普2.0很關鍵

2025/3/22 09:14（3/22 17:13 更新）
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央行指出，台積電未來業績與前景，將視川普2.0政策走向、地緣政治及人工智慧（AI）發展而定。（中央社檔案照片）
央行指出，台積電未來業績與前景，將視川普2.0政策走向、地緣政治及人工智慧（AI）發展而定。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北22日電）台積電加碼投資美國，引發社會譁然，不只台積電股價跌破千元，台股震盪也加劇。中央銀行指出，台積電未來業績與前景，將視川普2.0政策走向、地緣政治及人工智慧（AI）發展而定，也將牽動台股未來動向。

央行理監事會參考資料當中，分析近期台股走勢。央行指出，電子股是台灣股市核心，去年底台股中的電子產業市值占比約7成，其中半導體約47%，台積電則是最重要的半導體公司，市值占台股比重近4成，明顯主導電子股與台股走勢。

央行表示，今年1月川普就任美國總統後，因川普擬對半導體產品課稅及中國推出DeepSeek，衝擊科技產業，美國那斯達克指數走跌，台股也受拖累。

央行接著指出，台積電作為半導體產業龍頭，今年3月3日宣布在美國大舉投資設廠，以應對川普2.0的政策風險，股市聞訊下挫；考量川普2.0半導體戰略帶來的不確定性，外資重新調整股票評價，轉為賣超台積電，打壓大盤表現。

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外界普遍認為，台積電加碼投資美國，成本提升，將影響其獲利能力。央行則表示，台積電未來業績與前景，將端視川普2.0政策走向、地緣政治及AI發展而定，進而牽動台股未來動向。

央行坦言，今年以來，在川普2.0的政策不確定性影響下，外資加大賣超台股力道，截至3月14日，已經賣超台股5218億元；外資近期擴大賣超台股，不僅是台股下跌的主因，也對匯市穩定造成影響。（編輯：張均懋）1140322

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