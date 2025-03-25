傳川普對等關稅排除晶片 台經院：業者仍嚴陣以待

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（中央社記者蘇思云台北25日電）美國總統川普政府的對等關稅預計4月2日上路，傳出川普態度軟化，可能排除晶片等特定產業關稅。台經院今天表示，若暫緩實施業者可先鬆一口氣，但川普任期4年，業者仍嚴陣以待，若真的對晶片祭關稅措施，對台積電影響較小，但其他半導體業者壓力較大。

台經院今天舉行景氣動向調查報告記者會。媒體關注，美國對等關稅預計4月2日上路，但傳出可能排除晶片等特定產業關稅，對台灣業者影響為何。

台經院產經資料庫總監劉佩真表示，雖傳出可能暫緩，但川普任期有4年，半導體業者對未來還是嚴陣以待。觀察名目數據，台灣半導體去年對外貿易順差達到新台幣1.84兆元，但對美國半導體順差僅869億元，換算下來，美國占台灣整體半導體貿易順差僅4.7%。

（中央社製圖）

劉佩真解釋，主因為產品可能層層轉手、經過加工與組裝，台灣有些產品先出貨到東南亞，再從其他管道到美國，因此美國的名目數據比重不高，但要看美國所謂對台灣的晶片課稅如何計算，如果把間接管道也納入，對台灣影響較大，如果只看名目，影響相對小。

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劉佩真分析，台積電先進製程具備高度競爭力，未來即便面臨關稅，還是可以轉嫁客戶，但如果是二線晶圓廠的代工業者，不但要面對紅色供應鏈價格競爭，海外也可能缺乏足夠產能調度因應，因此，關稅措施對台積電影響較小，但對其他半導體業者壓力較大。

劉佩真指出，4月2日美國如果暫緩實施晶片關稅，業者可能暫時鬆一口氣，但情況並非長久保證，業者也會積極尋求其他因應措施，持續關注美國政策變化。（編輯：林家嫻）1140325