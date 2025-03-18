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美商務部長矢言阻止中國取得美國晶片 強調台灣重要性

2025/3/18 23:34
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國商務部長盧特尼克今天表示，川普政府正尋求企業和外國政府的協助，阻止中國取得美國的晶片。盧特尼克重申他認為中國AI公司DeepSeek不當使用美國晶片，並警告美國若失去台灣晶片將無法造車。

路透社報導，盧特尼克（Howard Lutnick）在美國商務部轄下單位「工業暨安全局」（BIS）會議中表示：「人們拿走我們的晶片，並將它們轉移到中國以獲取金錢。」

盧特尼克指出：「有時候這不是很多錢，有時金額龐大，但他們試圖通過幫助那些反對的人，來破壞我們的生活方式。」

他還說，川普政府計畫試圖把出口管制納入貿易協議中，以讓各國決定自己是否支持美國、自由以及西方生活方式，或是著迷於賺取更多金錢，或買更便宜的東西，以至於願意出賣自己的靈魂。

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此外，盧特尼克也警告，如果美國「失去台灣」且無法取得台灣晶片，「這些晶片無法來--就無法製造汽車」。

盧特尼克提及，川普努力提高美國鋁、鋼鐵、半導體晶片和其他商品的生產。他指稱：「我們需要製造無人機，我們需要保護我們的無人機。我們需要建立數據中心。」（譯者：陳正健）1140318

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