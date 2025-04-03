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美國對台灣開徵32%對等關稅 行政國安團隊緊急研商

2025/4/3 11:27（4/3 11:44 更新）
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圖為高雄港貨櫃車正在裝卸貨櫃。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北3日電）美國總統川普宣布對各國實施對等關稅，其中對台灣課徵稅率為32%。行政院長卓榮泰上午已率領行政團隊與國安團隊就日前所研擬的方案進行原則性拍板，確切因應方案將在行政團隊進一步細部討論與調整後，在適當時間對外說明。

川普今天宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國課徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，其中台灣對美課徵64%關稅，因此美國將對台灣課徵32%關稅。根據川普出示的資料，所謂各國對美國課徵的「關稅」，包括操縱貨幣與貿易壁壘措施的效應。

政院人士昨天強調，課稅是川普解決貿易逆差的重要觀點，期盼直接解決貿易逆差、吸引各國投資，或是進行協商談判，而政府對於高低稅率皆有因應方案，期盼能降低對台灣農工產業的衝擊。 （編輯：林淑媛）1140403

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