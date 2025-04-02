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美關稅威脅逼近 賴清德：台灣有堅強實力應對變局

2025/4/2 16:08（4/2 16:21 更新）
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美國總統川普將頒布的新一輪關稅計畫，兼任民進黨主席的總統賴清德（圖）2日在民進黨中常會說，台灣有穩固的基礎及堅強的實力，只要大家攜手同心，必定能在變動局勢站穩腳步、尋求制勝之道。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 114年4月2日
美國總統川普將頒布的新一輪關稅計畫，兼任民進黨主席的總統賴清德（圖）2日在民進黨中常會說，台灣有穩固的基礎及堅強的實力，只要大家攜手同心，必定能在變動局勢站穩腳步、尋求制勝之道。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 114年4月2日
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（中央社記者葉素萍台北2日電）美國總統川普將頒布的新一輪關稅計畫，兼任民進黨主席的總統賴清德今天說，行政團隊已針對各種可能稅率與措施，整備全面因應方案；台灣有穩固的基礎及堅強的實力，只要大家攜手同心，必定能在變動局勢站穩腳步、尋求制勝之道。

民進黨今天召開中常會，民進黨發言人吳崢在會後記者會轉述賴清德談話指出，美國預計在台灣時間的明天清晨，推出以國家為基礎的相關關稅計畫，相信民眾都很關注。

賴清德說，行政團隊已經針對各種可能的稅率與措施，進行不同情境的模擬，推估可能的衝擊與影響，整備全面的因應方案。

賴清德指出，面對迅速變動的國際局勢，行政團隊和國安團隊，會持續掌握最新情勢，確保國家利益、與經濟金融的穩定及發展，也會持續與美方密切溝通協調，維護企業的公平競爭地位；對於可能受到衝擊影響的產業，政府也會給予支持與協助。

賴清德重申，台灣是世界第21大的經濟體，從全球的角度來看，台灣的整體國力，讓台灣無論是在全球供應鏈，或是維護區域安全，都是不可或缺的重要一員。台灣非常願意與所有國際夥伴，共享利益、促進繁榮。

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他強調，政府有明確的戰略目標，更有具體、全面且涵蓋農業、工業等各產業的政策及工作方向，來控管風險、回應全體國人的關注與期待。

賴清德表示，台灣已經有穩固的基礎及堅強的實力，只要大家攜手同心，必定能在變動的局勢中站穩腳步、尋求制勝之道。（編輯：翟思嘉）1140402

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