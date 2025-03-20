楊金龍：若漲電價CPI上修至2.04% 央行沒有寬鬆條件
2025/3/20 20:24（3/20 21:57 更新）
（中央社記者潘姿羽台北20日電）中央銀行今天舉行第1季理監事會，決議利率連4凍，下修今年經濟成長率至3.05%，若水電價、台鐵票價上漲，消費者物價上漲率（CPI）可能因此上修至2.04%；央行總裁楊金龍表示，利率決策最關注的還是通膨，「我們沒有寬鬆的條件」。
經濟展望方面，央行今天下修2025年經濟成長率至3.05%，低於去年12月的預測值3.13%，物價方面，央行估今年CPI上漲1.89%，與前次預測值相同。
不過央行表示，假設電價、台鐵票價及台水售價於今年4月起調漲，其中電價以漲幅8%的情境估算，合計對今年通膨率直接影響約0.15個百分點，推升至2.04%。
楊金龍表示，國內外機構評估均認為，川普2.0將使經濟放緩，通膨上升，美國聯準會這次會議也是調降經濟成長率，調升物價水準；央行也和美國聯準會持同樣看法，認為必須注意這個不確定性，特別是物價部分。
楊金龍說，對央行而言，通膨是第一優先關注項目，就算經濟成長，但只要通膨上升，央行也會憂慮，從此角度來看，「我們沒有寬鬆的條件」。
透過 Google News追蹤中央社
楊金龍進一步指出，台灣通膨於2%附近，實際產出與潛在經濟成長率幾乎差不多，缺口不大，加上現在接近充分就業，綜合這些經濟數據，央行認為當前利率水準是合適的。
至於美國總統川普至今祭出的關稅政策，例如課徵鋼鋁關稅25%，楊金龍認為，目前為止對台灣影響有限，但川普後續的對等關稅政策尚未出爐，讓前景充滿不確定性，導致通膨可能升溫，高於2%，央行將每季審慎評估。（編輯：潘羿菁）1140320
延伸閱讀水價是否調漲 卓榮泰：考慮合理調整但時機未定電價方案台電3劇本推演 若未獲千億撥補民生用電擬全面調漲藍以核電不運轉為由封殺千億補貼 台電：當年朱立倫不發照央行利率連4凍房市管制未再出手 下修經濟成長率至3.05%央行：審慎因應美國經貿不確定性 利率連4凍遭美列入「骯髒15國」名單？央行：台美互補非不公平貿易金檢取代信用管制 央行對銀行下2指令落實利率差異化央行利率連4凍但尚無寬鬆條件 楊金龍關鍵問答一次看
- 2025/03/22 15:44
- 2025/03/22 08:49
- 2025/03/21 19:34
- 楊金龍：若漲電價CPI上修至2.04% 央行沒有寬鬆條件2025/03/20 20:24
- 2025/03/19 21:30
- 2025/03/18 18:32
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
民生330度以下電價較20年低 台電籲電價結構合理化