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民生330度以下電價較20年低 台電籲電價結構合理化

2025/3/19 21:30
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（中央社記者曾智怡台北19日電）電價審議會下週登場，若要讓台電今年不再擴大虧損，估電價平均調幅約6%。台電董事長曾文生今天表示，330度以下民生電價已較20年前還便宜，盼電價結構合理化，但最終由電價審議會決定。

3月下旬電價審議會在即，政府千億補貼又未到位，外界認為電價調漲可能性高。根據統計，台電過去3年補貼民生電價近新台幣2600億元、產業電價3400億元，合計近6000億，而實際獲得補貼部分僅疫後特別預算的500億元，其他2500億元為增資，並無法拿來打消累虧。

曾文生表示，無論是去年、今年度千億補貼，如未獲立院同意撥補，最終還是會有歲計賸餘，仍期待透過預算程序撥補台電。去年電價審議會也是基於政府已編列預算補貼台電，做出部分調漲與凍漲決議，因此仍盼獲得撥補，此外今年經濟部也給予台電開源節流任務，包含販售RE30、參與都更開發等。

若要讓台電今年不再擴大虧損，曾文生指出，年初估今年預計虧損465億元，「有可能會好一點」，但今年冬天特別長、天然氣現貨價格仍在高檔，都是變數，整體來看，目前在不含合理利潤情況下，電價成本與售價有6%差距。

他表示，電價交由審議會決定，目前工作小組會議仍在進行中，盼電價結構合理化，意即330度以下的民生用電能合理調整，因330度以下電價不僅過去油電雙漲的年代沒調漲，反而在2015至2016年間連降3次，電價已較20年前還便宜。

他說，中華電信費率繽紛多彩，台電因不同服務、需求有不同成本，盼合理反應成本。

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台電民生用電包含住宅與小商店，台電內部研議合併330度以下用電級距，並將該級距電價恢復到2004年水準，換算電價調幅約25%。由於電價級距是累進，全體1360萬戶住宅用戶都會受到影響。

另一方面，台電目前以每月20度做為「底度」，若用戶用電未達20度，仍會以20度計價，戶數約151萬戶，多為空屋，所收電費低於設置電表、抄錶與維護等相關成本（約70元）。曾文生表示，這些用戶雖沒用電，但台電仍要投資電力建設成本，巡檢維修的成本也逐年攀升，如今每度電成本近4元，考量邊際成本增加，須適度調高底度標準。（編輯：潘羿菁）1140319

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