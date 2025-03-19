藍以核電不運轉為由封殺千億補貼 台電：當年朱立倫不發照

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（中央社記者曾智怡台北19日電）國民黨主席朱立倫下令封殺撥補台電新台幣2000億預算，理由為錯誤能源政策。台電董事長曾文生今天表示，核二廠當初提早停機，是因朱立倫任新北市長任內不核發乾貯執照，台電根本沒有選擇機會，如今又以核電不運轉為由封殺千億，「這有公道嗎？」

台電近年肩負物價消波塊角色，虧損越滾越大，3月下旬電價審議會在即，政府千億補貼又未到位，電價調漲可能性高，但外界質疑去年以來燃料價格已經下跌，電價為何仍有上漲壓力。

曾文生表示，台電和韓電一樣，皆為國營公司，比對兩者，台電電價至今依然低於韓電電價，截至2024年，台電住宅用電平均每度2.77元、韓電3.98元；工業電價每度平均4.27元、韓電則是4.98元。

他指出，韓電2022到去年都有調整電價，2022、2023年累虧分別為7500億元、8550億元；若以韓電2022年住宅電價3.45元、工業電價3.75元水準，台電當年度虧損會從2272億元降至437億元；2023年也能從虧損1977億元轉變為盈餘296億元；2024全年虧411億元，依照韓電價格還會賺1539億元。

他強調，由此可知，台電是因電價沒有合理反映才會虧損。

至於國際燃料價格方面，他分析，疫情前5年（2016到2020年）平均煤價每噸80美元、天然氣每立方公尺新台幣9元；去年平均煤價144美元（今年估下跌到120至130美元），價格仍較疫前均價多6成；天然氣目前約15.4元，不僅較去年均價14.5元高，更較疫前高出7成。整體來看，燃料價格仍較疫前時期多2/3，但電價僅反映近4成。

針對減少核電對營收影響，曾文生表示，核二廠1號機2021年因燃料池滿被迫提前半年停機，而台電開始產生鉅額虧損是從2022年開始，當時電價2.72元，價差加上核二廠1號機減少發電度數約70億度，影響金額是50億元；2023年影響金額為143億元；2024年影響金額為273億元（加計2024年下半年核三1號機停機影響）。

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曾文生直言，核二1號機提前停機是因拿不到乾貯相關執照，「根本連選擇的機會都沒有」，國民黨主席朱立倫過去擔任新北市長，都未核發乾貯執照，如今卻下令封殺補貼給台電的2000億元，並將理由歸咎在錯誤能源政策與核電停機，「這有公道嗎？」他強調，這項指控對台電不公平。

對於千億撥補可能落空，曾文生表示，央行總裁楊金龍提及電價和物價連動，也是肯定台電過去對台灣物價抑低功能；台電穩定物價、經濟，進而讓台灣產生經濟成果，再由國家稅收承擔，是一種選擇路徑。反觀他國只要調整電價，通膨都很嚴峻，因此由台電承擔政策任務，政府事後彌補台電負擔，應屬合理做法，希望國會支持。（編輯：潘羿菁）1140319