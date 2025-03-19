加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
MLB東京海外賽道奇2連勝 大谷翔平開轟、佐佐木朗希初登板飆火球
首頁 / 產經

藍以核電不運轉為由封殺千億補貼 台電：當年朱立倫不發照

2025/3/19 21:07（3/19 21:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北19日電）國民黨主席朱立倫下令封殺撥補台電新台幣2000億預算，理由為錯誤能源政策。台電董事長曾文生今天表示，核二廠當初提早停機，是因朱立倫任新北市長任內不核發乾貯執照，台電根本沒有選擇機會，如今又以核電不運轉為由封殺千億，「這有公道嗎？」

台電近年肩負物價消波塊角色，虧損越滾越大，3月下旬電價審議會在即，政府千億補貼又未到位，電價調漲可能性高，但外界質疑去年以來燃料價格已經下跌，電價為何仍有上漲壓力。

曾文生表示，台電和韓電一樣，皆為國營公司，比對兩者，台電電價至今依然低於韓電電價，截至2024年，台電住宅用電平均每度2.77元、韓電3.98元；工業電價每度平均4.27元、韓電則是4.98元。

他指出，韓電2022到去年都有調整電價，2022、2023年累虧分別為7500億元、8550億元；若以韓電2022年住宅電價3.45元、工業電價3.75元水準，台電當年度虧損會從2272億元降至437億元；2023年也能從虧損1977億元轉變為盈餘296億元；2024全年虧411億元，依照韓電價格還會賺1539億元。

他強調，由此可知，台電是因電價沒有合理反映才會虧損。

至於國際燃料價格方面，他分析，疫情前5年（2016到2020年）平均煤價每噸80美元、天然氣每立方公尺新台幣9元；去年平均煤價144美元（今年估下跌到120至130美元），價格仍較疫前均價多6成；天然氣目前約15.4元，不僅較去年均價14.5元高，更較疫前高出7成。整體來看，燃料價格仍較疫前時期多2/3，但電價僅反映近4成。

針對減少核電對營收影響，曾文生表示，核二廠1號機2021年因燃料池滿被迫提前半年停機，而台電開始產生鉅額虧損是從2022年開始，當時電價2.72元，價差加上核二廠1號機減少發電度數約70億度，影響金額是50億元；2023年影響金額為143億元；2024年影響金額為273億元（加計2024年下半年核三1號機停機影響）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

曾文生直言，核二1號機提前停機是因拿不到乾貯相關執照，「根本連選擇的機會都沒有」，國民黨主席朱立倫過去擔任新北市長，都未核發乾貯執照，如今卻下令封殺補貼給台電的2000億元，並將理由歸咎在錯誤能源政策與核電停機，「這有公道嗎？」他強調，這項指控對台電不公平。

對於千億撥補可能落空，曾文生表示，央行總裁楊金龍提及電價和物價連動，也是肯定台電過去對台灣物價抑低功能；台電穩定物價、經濟，進而讓台灣產生經濟成果，再由國家稅收承擔，是一種選擇路徑。反觀他國只要調整電價，通膨都很嚴峻，因此由台電承擔政策任務，政府事後彌補台電負擔，應屬合理做法，希望國會支持。（編輯：潘羿菁）1140319

曾文生
民生330度以下電價較20年低 台電籲電價結構合理化協和首部新機組2032上線 台電：仍有逾300萬瓩缺口
朱立倫
朱立倫：反戒嚴反廢死公投是否綁罷免不是重點藍推反戒嚴反廢死公投 卓榮泰：不存在的議題
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：