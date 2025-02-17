藍拋核電延役修法 經濟部：核廢處理是社會溝通關鍵

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（中央社記者曾智怡台北17日電）國民黨拋出將推動核電延役修法，經濟部表示，尊重國會修法權利，但修法前行政部門必然要依法行政，依照各項核子設施管理時程進行相關工作，並強調核廢能否處理，是社會溝通的關鍵議題。

國民黨智庫今天公布民調指出，73.6%民眾支持核電延役。國民黨主席朱立倫說，國民黨將推動修正電業法，成立獨立專業的能源監督委員會，且推動修正核子反應器管制法，將核電廠使用年限從40年延長為60年，並且把非核家園政策改為非碳家園。

經濟部透過新聞稿表示，尊重國會正視核安法規面議題，但社會溝通仍是重要的社會工程，其中朝野共同面對核廢的各階段處理非常重要。過去台電推動核廢料乾貯，光是核一的水保變更及核二的逕流廢水等申請，就分別被退了10多次，「曾任新北市長的朱主席應該非常清楚困難所在」。

經濟部表示，核安絕不能打折，依照國際經驗，核電廠延役需要經過同儕審查及國內管制機關核安會的安全審查，由於許多機械、電氣、儀控等各類設備及結構物件，原先是依照40年的使用期限設計製造。

因此，若要延役使用超過40年，需針對運轉環境下的材料老化、設備運轉特性、及未來維護保養策略等，通盤性盤點與檢視，以確保核能安全。

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此外，經濟部表示，樂見在野黨支持減碳、淨零排放的方向，包括再生能源的推動，以及減少燃煤、燃油的行動，也盼得到在野黨支持，如台中電廠增加燃氣、減少燃煤；基隆協和電廠透過燃氣增加換掉燃油，更需要在野黨執政的地方政府大力支持。

至於獨立電業管制機關的議題，經濟部說明，能源署是依照電業法來推動相關業務，所設置的電價審議會外部委員占53%、可靠度審議會59%、爭議調處審議會60%、電力韌性辦公室全數均為外部委員。電業管理相關外部委員比率均超過5成，已具備一定程度的獨立性。（編輯：蘇志宗）1140217