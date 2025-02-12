彭啓明憂預算刪減影響減碳 成功性會打折扣

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（中央社記者張雄風台北12日電）環境部長彭啓明今天說，面對減碳，財務很重要，目前預算刪減可能會面臨很大壓力，原本目標是加減2個百分點可能變成5個百分點，擔心在沒有預算情況下，減碳成功性就會打折扣。

根據環境部第3期溫室氣體階段管制目標草案，2030年國家溫室氣體淨排放量降為2005年的28%加減2個百分點。

彭啓明今天出席2025永續長新春議合茶會致詞時表示，國家氣候變遷對策委員會第3次委員會議也討論出台灣2032年減量32%加減2個百分點，以及2035年減量38%加減2個百分點；最後決定是訂一個做得到的目標，但還是要很努力。

彭啓明提到，未來會面臨更大的變化，財務也很重要，很多財務計畫今年就會開始啟動，變化部分也包含預算刪減，對於減碳目標，「沒有錢可能變加減5（個百分點）」，而且是向下減5個百分點。

彭啓明在會後受訪時補充，減碳或是轉型都需要費用，很多機構要省電費，但冰水主機都是舊的，也需要費用更替，沒有錢就會很辛苦。

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彭啓明強調，原來加減2個百分點，是因應財劃法，「減5%是一個形容」，減碳是真的需要費用，甚至想延役核電也需要費用盤點；以環境部為例，已經很粗暴的拔燈管，沒預算的情況下，減碳成功性就會打折扣。

彭啓明說，如果真的沒有預算，不可能照原有生活習慣減碳，的確需要一個轉型。（編輯：張雅淨）1140212