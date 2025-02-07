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東北季風助攻 風電破3.1GW創新高全天出力逾1成

2025/2/7 18:10（2/7 18:34 更新）
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圖為彰化芳苑溼地紅樹林海空步道一帶風機。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北7日電）北方冷高壓逐步南下，台灣東北季風增強，台電今天表示，清晨瞬間風力發電量飆破3.1GW，創下歷史新高，且整日風電穩定出力占比在1成以上，不僅進一步擴大燃煤機組降載幅度，也讓機組歲修規劃更有餘裕。

台電透過新聞稿指出，昨夜開始風力發電量持續增加，今天清晨5時21分瞬間風力發電量突破3.1GW，刷新歷史紀錄，並持續維持此水準穩定發電，占整體發電比例約1成。

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台電表示，近年在政府與民間積極推動下，風力發電量逐年成長，從2022年風電約30多億度，到2023年約60多億度，去年已大幅增長至近100億度，展現再生能源發展成果。

台電進一步說，白天太陽光電穩定出力，讓抽蓄水力機組及儲能系統儲電，配合夜間風力發電，得以滿足夜尖峰用電需求；且冬季風電穩定出力，不僅提供空污季燃煤機組環保停機或降載的餘裕，深化減煤成果，也給予大型機組歲修彈性，為未來的供電穩定奠下穩固基石。（編輯：張均懋）1140207

圖為風力發電機組（中央社檔案照片）
圖為風力發電機組（中央社檔案照片）
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