活絡綠電交易 政院提修法售電業者可互售

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（中央社記者賴于榛、高華謙台北9日電）行政院會今天通過電業法部分條文修正草案，重點包含開放再生能源售電業同業互售，增加業者經營彈性，活絡綠電交易，同時也納管併網型儲能及需量反應，並定調台電公司維持現行經營型態不分割。

行政院會今天通過經濟部擬具的電業法部分條文修正草案，經濟部能源署副署長吳志偉出席政院會後記者會時說明，草案精神是在電力穩定供應前提下，達到活絡綠電交易，因應電力結構及電力市場轉型趨勢，並兼顧效率管理及開放競爭等目的，可建構台灣再生能源發展的友善環境，並有助促進提升電業經營效率與電網韌性增進用戶權益。

修法重點包含一，修正再生能源售電業定義，刪除銷售對象僅限用戶的規定，開放再生能源售電業同業互售，增加業者經營彈性。二，納管併網型儲能及需量反應，明確依循法規，降低業者設立風險並擴大潛在電力資源。三，確保電力交易平台中立性，加強電力交易平台監管機制，確保電力市場公開透明，並得視市場發展成立具獨立性交易單位。

根據草案，電力交易平台設置者未採取強化中立性運作的相關措施，電業管制機關應通知其限期改善；屆期未改善者，處新台幣50萬元以上、500萬元以下罰鍰，並按次處罰。

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另外，2017年電業法修法曾要求台電須在2026年完成公司分割，這次修法則定調，台電公司維持現行經營型態不分割，透過廠網整合綜效，提高投資效率及維持供電穩定。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰院會中表示，因應淨零轉型及國際能源價格波動的挑戰，為務實推動再生能源、確保電力調度穩定，並強化國家供電安全及電力韌性，參考國際電業發展趨勢，因此草案維持台電公司現行經營型態，藉以加速推動第二次能源轉型。（編輯：張若瑤）1140109