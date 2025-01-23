經部估2035年綠能占36% 「第3支箭」地熱挑戰1.7GW

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（中央社記者曾智怡台北23日電）政府推動第二次能源轉型，經濟部今天表示，2035年光電、離岸風電設置目標分別為35GW、18.4GW，目前正面臨土地取得、設置空間挑戰；另外，打造地熱作為風能、光能以外的「第3支箭」，力拚2035年達1.7GW。至於能源配比方面，2035年再生能源估擴大至36%、燃氣54%、燃煤降至9%。

國家氣候變遷對策委員會第3次委員會議今天登場，由6大部會總動員接續報告，經濟部負責能源、製造部門相關減碳行動計畫。

賴政府推動第二次能源轉型，經濟部次長連錦漳表示，第二次能源轉型涵蓋多元綠能、深度節能、儲能，確保穩定供電，並穩健邁向2050淨零轉型目標；能源部門減碳行動計畫分成供給面、需求面2部分。

供給包含再生能源、碳捕捉封存再利用（CCUS）技術應用；需求面則包含能源生產設施如發電廠、煉油廠效率提升，並透過深度節能協助其他部門減少用電，以減少火力電廠發電量，進而減少排碳。

他指出，透過上述措施，估計2035年無碳再生能源占比將提高至36%，並透過以氣換煤，減少燃煤占比，電力排放係數可降至0.241，較2023年下降50.8%；二氧化碳排放量可由2005年3548萬噸降至2397萬噸，減幅達32.4%。

根據經濟部簡報，2030年再生能源配比將達30%、燃氣49%、燃煤20%，至2035年將擴大至36%、燃氣54%、燃煤9%。

供給面部分，他表示，首先是成熟綠能，光電2035年估達35GW，推動課題在設置土地取得，屋頂型相對順利，地面型尚需11.82GW，其中3GW已有土地，其餘還需1.26萬公頃土地，目前已有公對公協調機制、農業部合作推動快篩機制、各縣市政府廉政平台個案列管，協助案件加速審查。

至於離岸風電，2035年目標為18.4GW，需解決設置空間、設置成本增加、案場融資問題，目前正進行跨部會海域空間盤點，估2031到2035年尚需1075平方公里空間；另有規費減免、本土銀行參貸款等強化措施推動中。

連錦漳表示，地熱可視為風、光以外的「第3支箭」，目標2030年、2032年、2035年達成1.2GW、1.4GW、1.7GW設置量，主要挑戰在國內探勘能量與深層地熱開發不足，因此規劃多團隊多點探勘，引進國外鑽井設備及國際專頁團隊，預計2027年將有34套鑽機同步作業；另由國營事業帶頭啟動深層地熱鑽探計畫，複製成功模式擴大至民間案場。

小水力也是下階段重點，他表示，經濟部除持續盤點潛力案場，也定期檢討躉購費率，並建立公對公推動模式，由公部門整合土地辦理招商，加速推動小水力。根據經濟部簡報，2030年、2032年、2035年小水力設置量目標分別是195MW、234MW、237MW。

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此外，政府持續布局前瞻技術，透過科技儲能、去碳燃氫、氫氨供應鏈、CCUS等旗艦計畫助攻淨零目標。

需求面部分，「節能就是最好的能源」，連錦漳表示，經濟部去年開始推動深度節能，已有初步成效，節電量達48億度；後續將透過大用戶節電目標提高至1.5% 、新期程家電補助、持續推動3階段產業導入ESCO，預計2035年節電量可達564億度。（編輯：潘羿菁）1140123