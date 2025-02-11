環團稱協和計畫油轉氣碳排增3倍 台電反駁：是少一半

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（中央社記者曾智怡台北11日電）有環團稱協和電廠「小油轉大氣」，碳排將增為3倍。台電表示，比較基礎有失公允，且燃氣機組同樣發1度電，排碳比燃油機組少一半，協和電廠更新計畫的真相是「高碳燃油轉低碳燃氣」，盼民團勿故意視而不見。

環保團體表示，2020年後協和只剩3、4號機組低度運轉發電，台電卻以4部燃油機組火力全開情境，計算減少的碳排與空汙量，然而協和電廠2020至2023年溫室氣體平均年排放量211萬噸，改建發電量增為6倍多的大型燃氣火力電廠後，碳排預估增為3倍左右，痛批台電誤導社會大眾。

台電今天透過新聞稿說明，協和電廠目前僅剩兩部燃油機組，基於環保考量，台電已盡可能減少使用，但其發電量遠少於北東電網區域內用電需求，需靠區域外其他電廠長途輸送電力，不僅增加能源損耗，也加重電網負擔，影響電網穩定。

台電強調，環團所謂「小油轉大氣」的說法只是誤導民眾、忽略供電缺口的假議題，考量燃氣機組同樣發1度電，在滿足用電需求的同時，排碳比燃油機組少一半，協和電廠更新計畫的真相是「高碳燃油轉低碳燃氣」，協和油改氣可同時滿足供電需求與減碳目標，盼民團勿故意視而不見。

台電指出，協和電廠自2020年後只剩3、4號燃油機組發電，且為降低對空氣品質的影響，兩部機組長期降載，以2024年為例僅發電約27億度，遠少於區域內用電需求。受區域內機組故障和電網輸送能力限制等因素影響，無法保證其他地區的電力可以足量供應，且長途輸電將增加能源耗損，也將加重電網負荷。

台電進一步說，因此就地新建電源才是根本解方，而非過度仰賴外援。隨著北東電網內機組陸續除役，未來改建兩部燃氣機組若正常運轉每年可發約180億度電，補充北北基所需的電力需求。

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針對環團表示協和改建後「年碳排總量大增」，台電指出，環團將超過6倍差距的電量放在一起比較，其基礎已失公允。事實上，在所有火力機組中，燃氣機組的碳排和空污最少，支持油改氣有助減碳和減污。

台電表示，協和改建後，若以正常運轉情形比較，未來兩部新燃氣機組的溫室氣體年排放量預估約623萬公噸，相較過去4部燃油舊機組年排放量約1295萬公噸，碳排大幅減少一半以上。（編輯：林淑媛）1140211