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四接環評2案併陳 謝國樑：基隆市民安全不容牴觸

2025/1/18 14:34
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（中央社記者沈如峰基隆18日電）環評委員昨天表決決議，四接案2案併陳送環評大會審查。基隆市長謝國樑今天指出，在這項建設規劃案中，基隆市民的安全最重要，不容牴觸。

協和電廠更新改建計畫（四接）環評案昨天審查，因旁聽民眾拒絕離場無法進入閉門會議，10名環委經投票表決，決議以「兩案併陳（建議通過及不同意開發）」送環評大會審查。

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謝國樑上午在基隆出席一場公開活動時接受媒體採訪表示，基隆市政府的立場非常清楚，最關心的就是市民安全，四接各項議題雖都很重要，但市民的安全在各項議題上如何確保，這是最重要的地方，這也是市府最重要的底線及立場。

他指出，任何與基隆市府的底線及立場牴觸到，市府都不會讓步，所以不管是未來的環評大會，或是電廠核發建照及後續使用執照的問題，這都是未來市府的職權，只要與市民的安全及危害有疑慮的話，市府一定會行使職權，捍衛市民權益。（編輯：戴光育）1140118

謝國樑
台電四接環評旁聽民眾拒離場 建議通過及不同意開發2案併陳送審查出席四接環評會 謝國樑：盼決策符多數基隆人公益
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