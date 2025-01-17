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四接環評兩案併陳送大會 台電：持續爭取各界支持

2025/1/17 20:41（1/17 21:03 更新）
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環境部17日召開協和電廠更新改建計畫（四接）第6次專案小組初審會議，10名環評委員針對甲案「補件再審」以及乙案「建議通過及不同意開發兩案併陳送環評大會」進行投票。圖為環評委員唱票情形。中央社記者吳欣紜攝 114年1月17日
環境部17日召開協和電廠更新改建計畫（四接）第6次專案小組初審會議，10名環評委員針對甲案「補件再審」以及乙案「建議通過及不同意開發兩案併陳送環評大會」進行投票。圖為環評委員唱票情形。中央社記者吳欣紜攝 114年1月17日
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（中央社記者曾智怡台北17日電）四接環評案今天舉行第6次專案小組初審會議，決議兩案併陳送環評大會審查。台電表示，自計畫提出以來，台電花費許多時間與準備工作，也與許多專家學者與在地人士深入研究，會議上也做出詳盡回應，將持續努力，爭取各界支持。

台電規劃在協和電廠內拆除既有4部燃油機組，改建2部燃氣複循環機組，總裝置容量260萬瓩以下，另填海造陸約14.5公頃設置LNG儲槽及卸收碼頭等，提出「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）。

四接環評案今天審查，因旁聽民眾拒絕離場無法進入閉門會議，10名環委經投票決議兩案併陳（建議通過及不同意開發）送環評大會審查。

對於環評初審結果，台電透過新聞稿表達尊重，並表示希望可以盡速推動協和更新，攜手地方政府為北北基區域的電力穩定及地方發展共同努力。

台電表示，環評本是理性討論與專業分析的場合，而開發方案在環評委員及各界的指教下持續精進。協和更新環評自2017年提出，過程中持續接受環評委員指教，以及多次地方溝通廣納基隆在地意見，也與許多專家學者、在地人士共同研究，找出能確保民眾用電權益，同時降低對環境影響的最佳方案。

台電指出，隨著北東電網內機組陸續除役，同時北北基地區經濟持續發展，用電需求持續成長，協和更新計畫具有穩定供電與改善空品的重要公共利益，近期也有許多各界人士表達支持。台電期盼能盡早推動協和更新，持續努力向社會說明，協和更新計畫有必要性。

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台電補充，目前北、中、南地區皆加速推動興建燃氣機組，可落實區域供電平衡，並透過燃氣發電排放較低的優點，改善空氣品質。

台電表示，協和電廠推動「以氣換油」，除了滿足北東電網內用戶用電需求，亦可減少96%的空污排放、52%的溫室氣體排放。不論是滿足在地用電需求，或是空品改善、減少碳排，都是在地民眾所殷切期盼。（編輯：張均懋）1140117

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