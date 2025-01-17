環委表決四接環評兩案併陳 彭啓明：專業審查

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（中央社記者吳欣紜台北17日電）環評委員今天表決決議四接案兩案併陳送環評大會審查，環境部長彭啓明會後表示，投票表決者皆是專家學者、無政府代表，是專業的審查，也請台電多進行社會溝通。

台電公司規劃在協和電廠內拆除既有4部燃油機組，改建2部燃氣複循環機組，總裝置容量260萬瓩以下，另填海造陸約14.5公頃設置LNG儲槽及卸收碼頭等，提出「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）。

環境部今天召開此案第6次專案小組審查會議，並安排全天審查，最後在環評委員投票下決議兩案併陳（建議通過及不同意開發）送環評大會審查。

彭啓明於會議結束後接受媒體聯訪指出，環評有閉門審查機制，這次是因為沒辦法讓環評委員閉門討論而衍生投票決議，投票前也有逐一確認資訊內容是否足以讓環評委員判斷投票，投票也不包含會議主席、環境部次長葉俊宏，10人都是專家學者、沒有政府代表，「這是一個專業的審查。」

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四接案後續將送環評大會，彭啓明說，無法釐清的部分，還是請台電可以多跟社會大眾溝通，將各界意見補件，環評最後會不會通過都將由環評大會決定。

今天閉門會議因為旁聽民眾拒絕離場、無法進行，環境部主秘蔡孟裕說，環評有其審查機制，各界表達完意見、開發單位回覆後就會有一個閉門會議，讓環評委員可以自由去做討論、凝聚共識，呼籲參與旁聽民眾可以給環評委員更自由、廣闊的空間，憑藉專業來做出最後決定。（編輯：陳政偉）1140117