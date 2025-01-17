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台電四接環評旁聽民眾拒離場 建議通過及不同意開發2案併陳送審查

2025/1/17 19:32（1/17 20:09 更新）
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環境部17日召開協和電廠更新改建計畫（四接）第6次專案小組初審會議，10名環評委員針對甲案「補件再審」以及乙案「建議通過及不同意開發兩案併陳送環評大會」進行投票，最後乙案以9票壓倒性勝出，決議兩案併陳送環評大會審查。圖為投票結果彙整表。中央社記者吳欣紜攝 114年1月17日
環境部17日召開協和電廠更新改建計畫（四接）第6次專案小組初審會議，10名環評委員針對甲案「補件再審」以及乙案「建議通過及不同意開發兩案併陳送環評大會」進行投票，最後乙案以9票壓倒性勝出，決議兩案併陳送環評大會審查。圖為投票結果彙整表。中央社記者吳欣紜攝 114年1月17日
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（中央社記者吳欣紜台北17日電）備受各界關注的協和電廠更新改建計畫（四接）環評案今天審查，因旁聽民眾拒絕離場無法進入閉門會議，10名環委經投票決議兩案併陳（建議通過及不同意開發）送環評大會審查。

台電公司規劃在協和電廠內拆除既有4部燃油機組，改建2部燃氣複循環機組，總裝置容量260萬瓩以下，另填海造陸約14.5公頃設置LNG儲槽及卸收碼頭等，提出「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）。

環境部今天召開此案第6次專案小組審查會議，並安排全天審查，盼透過一整天討論凝聚共識，但一開始就因為登記發言民眾眾多，為協調發言而延宕會議，直至上午10時才正式展開審查。

開發單位台電於會中首先發言，台電表示，北東電網2025年用電需求約達600萬瓩且未來用電需求將持續成長，因此協和改建計畫有其必要性，也強調未來協和除役後，只剩和平電廠130萬瓩，也強調經評估潛在場址等，現地改建、以氣換油仍是唯一方案。

基隆市長謝國樑則發言指出，四接的基地範疇跟109年市府同意的範疇已經不同，基隆市產發處數次函請台電，要求就3.0版本重新提送申請，就是希望讓市府可以據此辦理相關審查，也建議台電重新檢討裝置容量，並優先考量效能，或是增加防污設備等。

謝國樑強調，基隆港與市區緊鄰，且基隆港具有一定程度軍事戰略意義，協和電廠應避免設置高風險設施，不能讓基隆市民生命財產受威脅，台電應該針對安全做最高程度把關，也希望環評委員能拿出最高標準替基隆市民把關。

台灣民眾黨立委黃珊珊也提出質疑，認為相關環評地點範圍已經變更，但沒有重新規劃、評估，有程序正義問題，也認為環團提出的國防安全、漁業產業等疑慮還未被解決，希望環評委員能重視地方政府、環保團體等意見。

環境部17日召開台電協和電廠更新改建計畫（四接）專案小組環評初審會議，歷經8小時討論後準備進入閉門會議，但旁聽民眾認為開發單位未實質回覆各界意見，拒絕離開會議室、反對進入閉門會議。中央社記者吳欣紜攝 114年1月17日
環境部17日召開台電協和電廠更新改建計畫（四接）專案小組環評初審會議，歷經8小時討論後準備進入閉門會議，但旁聽民眾認為開發單位未實質回覆各界意見，拒絕離開會議室、反對進入閉門會議。中央社記者吳欣紜攝 114年1月17日
協和電廠更新改建計畫（四接）環評備受關注，環境部17日安排全天審查此環評案，原訂上午9時30分展開會議，但因旁聽民眾人數眾多，安排、協調發言時延宕，直至約上午10時才展開會議。中央社記者吳欣紜攝 114年1月17日
協和電廠更新改建計畫（四接）環評備受關注，環境部17日安排全天審查此環評案，原訂上午9時30分展開會議，但因旁聽民眾人數眾多，安排、協調發言時延宕，直至約上午10時才展開會議。中央社記者吳欣紜攝 114年1月17日

今天有多達42名民眾在會中發言，反方民眾對此案提出航港安全、影響生態疑慮等意見，也有人認為四階過於靠近軍港的選址問題台電隻字未提，且沒有經過國防部回覆，環評不應審查，也質疑環境部今天排整天審查就是為了碾壓通過環評。

正方民眾則認為，「沒有電要怎麼做事」，所以支持台電電廠改建，也認為台電東移方案確實有比較好，能帶動地方發展。

由於四接環評爭議大，環境部針對外界關注的議題包含「海洋生態」、「操船安全」及「港埠營運」等邀請經濟部或開發單位、公民團體推薦上述領域專家學者各1人（共6人）擔任專案小組初審專家學者參與審查。

正反方邀請學者在會中意見正反交鋒，其中反方邀請學者、中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫因有其他會議無法出席，使用影片錄影方式表達意見，後續當會議主席、環境部次長葉俊宏宣布進入閉門會議時，民眾以陳昭倫未親自出席、台電沒有正面回覆等理由拒絕離場。

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民眾要求參與閉門會議，即便多名環評委員勸阻、希望民眾離場讓環評會議持續進行，但民眾仍拒絕離開，最後在環評委員吳義林提議下採用投票表決。

今天會議有10名環評委員出席，10名環評委員就甲案「補件再審」以及「建議通過及不同意開發兩案併陳送環評大會」進行投票，最後乙案以9票壓倒性勝出、甲案1票，環評委員最後決議兩案併陳送環評大會審查。（編輯：陳政偉）1140117

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環境部17日召開協和電廠更新改建計畫（四接）環評，並安排全天審查，基隆市長謝國樑（左）親自出席環評會議。中央社記者吳欣紜攝 114年1月17日
環境部17日召開協和電廠更新改建計畫（四接）環評，並安排全天審查，基隆市長謝國樑（左）親自出席環評會議。中央社記者吳欣紜攝 114年1月17日
環境部17日召開協和電廠更新改建計畫（四接）第6次專案小組初審會議，10名環評委員針對甲案「補件再審」以及乙案「建議通過及不同意開發兩案併陳送環評大會」進行投票。圖為環評委員唱票情形。中央社記者吳欣紜攝 114年1月17日
環境部17日召開協和電廠更新改建計畫（四接）第6次專案小組初審會議，10名環評委員針對甲案「補件再審」以及乙案「建議通過及不同意開發兩案併陳送環評大會」進行投票。圖為環評委員唱票情形。中央社記者吳欣紜攝 114年1月17日
台電第四天然氣接收站環評第6次初審17日舉行。（中央社製圖）
台電第四天然氣接收站環評第6次初審17日舉行。（中央社製圖）
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