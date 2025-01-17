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四接環評 謝國樑出席籲專業審查

2025/1/17 10:23（1/17 10:40 更新）
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台電第四天然氣接收站環評第6次初審17日舉行。（中央社製圖）
台電第四天然氣接收站環評第6次初審17日舉行。（中央社製圖）
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（中央社記者吳欣紜台北17日電）環境部今天召開協和電廠更新改建計畫（四接）環評，並安排全天審查，基隆市長謝國樑出席環評會議表示，電廠改建攸關基隆市民生命財產安全，呼籲環評委員本於專業審查。

台電公司規劃在協和電廠內拆除既有4部燃油機組，改建2部燃氣複循環機組，總裝置容量260萬瓩以下，另填海造陸約14.5公頃設置LNG儲槽及卸收碼頭等，提出「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）送環境部審查。

由於四接案備受外界關注，環境部今天安排全天審查此案並邀請正反方共6名專家學者，希望能透過一整天的討論達成共識。

謝國樑今天上午約9時15分抵達環境部並接受媒體聯訪，他先感謝台電在包含電纜地下化、青年公益電動機車以及全市大型公車電動化政策給基隆協助及配合。

但謝國樑也說，電廠改建攸關全基隆市市民的生命財產安全與未來許多航港相關產業影響以及生態變遷，所以基隆各局處已經彙整完整資料要向環評委員說明，希望環評委員可以本於專業及環境保護、產業發展及基隆市民權益好好審查，讓市府依法行政。

對於近期包含基隆工商界、基隆在地里長等分別發聲支持四接一事，謝國樑表示，市府尊重各界民意表達，在11、12月期間針對相關議題對民意進行深入暸解，基隆市民對這議題不陌生也踴躍表態，市府尊重各界意見。

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環境部表定今天上午9時30分開始協和電廠更新改建計畫（四接）環評會議，因登記旁聽人數眾多、達77人，環境部原要協調正反方10人發言但引起環團不滿，最後決議讓透過網路報名且在9時30分前到場簽到的42名民眾可以發言，環境部於約10時正式展開環評審查會議。

守護外木山行動小組及多個公民團體一早在環境部大門外架棚，並直播環評會場內狀況關注審查案。（編輯：管中維）1140117

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#環評
#協和電廠
#謝國樑
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