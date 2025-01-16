四接明環評 曾文生：供電穩定與韌性價值不該被忽略

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北16日）環境部明天將召開「協和電廠更新改建計畫」（四接）環評會議，台電今天攜手5位學者回應各界疑慮。董事長曾文生強調，供電穩定與韌性價值不該被忽略，台電也不是為營利或賺錢，而是為貫徹供電責任，強調協和更新計畫有其必要性。

台電於2022年提出協和更新3.0「東移方案」， 今天與5位學者專家共同召開「協和電廠更新」調查研究專家團隊記者會，就外界關心的海洋生態、操船及水工模擬、航運影響及儲槽安全等面向提出見解。

海洋大學水產養殖系教授李孟洲指出，台電針對3.0海域內不同物種已調查4到8季次，不管是珊瑚覆蓋率的比較，或當地的九孔、龍蝦、魚類等物種的調查結果，都顯示3.0方案對生態的影響確實較小，樂見台電將填地東移，並提出復育計畫，營造珊瑚新棲地，符合「迴避、縮小、減輕、補償」的4大生態保育策略。

海洋大學商船系教授黃俊誠表示，3.0方案未來將增加3道防波堤，經超過6百次的操船模擬，3種商船不論漲退潮都能成功靠泊，而LNG操船模擬時雖發生高風險案例，但後續依第三方驗證結論及引水人建議，在拆除西防波堤、加嚴LNG船進港的風速條件為每秒10米的條件下，重做操船模擬，高風險案例已降為零。

海洋大學河海工程系教授翁文凱強調，協和計畫延長東防波堤，更能阻擋東北季風，對港的遮蔽有正面影響。水工模型試驗結果也顯示，基隆港碼頭及協和卸收碼頭均可符合靠泊要求，對基隆港靜穩度影響極小。

海洋大學航運管理系教授林泰誠表示，荷蘭、法國及日本等國都有接收站興建於港嘴的案例。由於協和接收站設於港嘴，LNG船占用航道大約只有30分鐘，又於離峰時入港，加上一個月只有二艘LNG船次，以現有台中接收站來比較，不可能出現塞港問題。

雲林科技大學環安系教授徐啟銘指出，台電現在規劃的儲槽設計，在國際間已經很普遍，技術也非常成熟，從未發生過重大安全事故，況且規劃儲槽位置與鄰近地區中間隔了一座山，等同於天然屏障。

對於外界屢拿極端軍事狀況與四接環評掛鉤，曾文生直言，台電為穩定供電，本就有設置許多能源設施，意即關鍵基礎設施，這些都是被攻擊目標，「但會因為這樣就不做電力設施嗎？」台電要做的是不斷加強保安與保防。

透過 Google News 追蹤中央社

曾文生強調，環評過程中有一個重要價值不該被忽略，也就是供電的穩定與韌性；用電持續成長，既有供電設施也都有一定年限。台電積極推動協和更新的理由也不在營利或賺錢，而是為了貫徹供電的責任，台電會持續努力向社會說明，協和更新計畫有必要性。

此外，輝達海外總部落腳處備受關注，曾文生表示，現在輝達要設置的是總部，並非資料中心，會達成充分供電。而大型企業要規劃下一步投資時，都會估算自身用電，也會透過各種方式與台電接洽，輝達本在台灣就有辦公室，有用電規模數據可參考，相關工作持續進行。（編輯：林淑媛）1140116