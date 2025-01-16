謝國樑改變心意 將出席四接環評會議

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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆市府14日原已確定將由副市長邱佩琳參加四接環評會議，但公民團體對市長謝國樑未親自出席表達失望。市府今天說，為完整表達民意，並符合各方期待，謝國樑將出席環評會議。

環境部明天將召開「協和電廠更新改建計畫」（四接）環境影響評估報告第6次初審會議，基隆市政府副發言人曾冠誠表示，連日來各界民意，市府都聽到了，市府各相關局處也已彙整市府基本立場，不因任何人出席或不出席而有所不同。

曾冠誠說，不過，為了符合相關主流媒體及民意期待，更準確傳遞基層心聲，表達市府對四接環評重視，謝國樑已決定將親自出席環評會議。

曾冠誠表示，市府將反映市民心聲給中央，盼中央能回應民意，符合基隆市民期待。

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對此，守護外木山行動小組召集人王醒之表示，本來已不期待謝國樑出席環評會議，今天突然確定要出席值得肯定，其次，四接攸關基隆市未來發展，希望謝國樑能與公民團體一同戰到底全程在場。

王醒之指出，非常期待謝國樑出席環評會議，除對四接表達疑慮外，並宣示協和電廠如果能轉型為再生能源電廠，才能爭取到AI產業進駐基隆，讓基隆成為綠能之都，這才是基隆市民之福。（編輯：方沛清）1140116