四接環評17日登場 彭啓明：審查機制做決定

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）台電第四天然氣接收站環評第6次初審17日舉行，環境部長彭啓明今天說，他也不知道結論是什麼，請公民團體、開發商做好準備，聽懂對方充分回應，讓裁判（環評審查）做決定。

環境部臉書「彭部長talk talk」今天直播，針對17日將進行「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第6次初審會議，彭啓明與環境部主秘蔡孟裕就環評機制對話，盼各界了解審查運作實況。

蔡孟裕說，其實環評審查是裁判的角色，開發商必須把開發位置的相關資料、所調查環境的資料、為什麼非在這個地方開發，好好說服環評委員；不同意見的團體也要有充足理由、科學資料，互相在平台上討論是否真的會對環境造成重大不良的影響。

他表示，這是台灣社會長久以來，好不容易建立大家還可以信任、溝通的平台，希望各界支持這樣很公開、公平的審查機制。

彭啓明臉書貼文補充，17日是最多人、有15名委員可出席，所以17日召開，台電推薦的3名專家均可出席，公民團體推薦的3名，2名可出席，另1名無法出席，會議中會播放意見，台電仍須具體回應。

彭啓明表示，明天可能就是個比賽，不論是公民團體、台電開發商，要好好做好準備，要聽懂對方，做好該有的回應，不能沒有回應，反彈會更大，一定要充分回應，最後讓裁判決定是怎麼樣，「我也不知道明天結論是什麼」，但若有人翻桌，這也不是國家之福。

彭啓明說，有環團質疑環評黑箱作業，結論預先寫好。蔡孟裕表示，不可能。彭啓明又問，是不是部長交代可以過或不能過。蔡孟裕說，從來沒有部長或是過去長官、署長等會去交代，「不能交代，也不可能交代」。

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蔡孟裕表示，整個環評審查是公開透明、全程直播，不可能長官下指導棋或是黑箱，其實共有21名委員，每個人的專業、關心都不一樣，所以不是任何一個人可以影響的，而主席扮演重要角色，要請開發單位具體回應，最終由環境影響評估審查委員會共同審議做出結論，站在機關的角度，都尊重及支持。

蔡孟裕補充，結論不可能預擬，因為實況運作是採取「共筆」措施，一般有4、5人以上，現場立刻聽打哪些委員說了什麼、哪些必須放入結論，然後彙整到資深的科長處，最後形成審查案件的結論，並貼到大螢幕上，讓所有委員確認是否是其原意，並做修正。（編輯：管中維）1140116