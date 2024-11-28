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郭智輝指不蓋四接2030會缺電 民團批政策霸凌

2024/11/28 19:09
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（中央社記者王朝鈺基隆28日）媒體報導，經濟部長郭智輝答詢指出若不增加電廠（主要指協和電廠四接案）2030年就會缺電。守護外木山行動小組召集人王醒之今天批評，這是典型「中央對地方的分區政策霸凌」。

聯合新聞網報導，郭智輝昨天赴立法院報告經濟部主管114年度預算案，國民黨立法委員謝衣鳳質詢台灣會不會缺電。郭智輝答詢表示，他講過2030年完全不會缺電，包括綠電也不會缺，但如果不讓他增加電廠，就會缺電。

謝衣鳳追問，哪一個電廠不增加會缺電。郭智輝回答，6年內最主要的是北部的協和電廠，但經濟部就是要去解決這個問題。對此，王醒之今天透過新聞稿表示，這顯示經濟部與環境部已再次聯手，準備在12月以「光速環評」鎮壓民意的布局。

王醒之指出，台中電廠第2期新建燃氣機組計畫（中火2期）環評案，以迅雷不及掩耳的速度，不顧中部民眾抗議下強勢通過，而今又想在協和四接爭議故技重施，輾壓基隆人民意，這是典型「中央對地方的分區政策霸凌」。

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王醒之指出，光是北部，近期桃園大潭電廠7號、8號、9號機陸續商轉後，新增裝置容量316萬瓩，更超過近期除役的基隆協和電廠3號、4號機以及桃園長生電廠1號、2號機合計的190萬瓩，且長生電廠並非單純除役，而是「更新擴建」，擴建後將較現況增加30萬瓩，何來缺電之有。

台電規劃在協和電廠新建2部燃氣機組，並建設外稱「四接」的天然氣接收站，預計2030年6月開始供電。（編輯：林恕暉）1131128

郭智輝
民團批四接中央政策霸凌 台電盼回歸理性討論被指霸凌報告上寫立意良善 中油否認、最快月底完成調查
王醒之
抗議中火二期環評通過 環團要求展開淨零國是對話
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