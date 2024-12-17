四接釀國安破口？台電：儲槽非戰略恐攻最佳目標

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（中央社記者曾智怡台北17日電）民團關切四接儲槽爆炸疑慮恐引發國安破口。台電表示，至今全球未曾有類似爆炸事故發生，且依據國際研究分析結論，儲氣槽以爆裂物攻擊瞬間並不會產生爆炸，因此以戰略或恐攻而言，並非最佳目標。

民團及立委今天召開記者會，質疑台電協和更新計畫可能引發基隆港安全甚至國安問題。

台電發布新聞稿強調，持續接受各界指教及地方意見，台電也將安全作為首要考量，並主動洽專家學者研究，絕對要求安全無虞。根據包括水工、化工專家的研究，以及實際從事基隆港引水工作者的經驗，協和更新計畫不論是儲槽安全，以及填地東移對港安及船隻入港的影響，均為安全無虞。

台電指出，北東電網面臨供電瓶頸，電網融通能力也有其上限，2025年用電需求預估將成長至600萬瓩，但隨著區域內機組陸續除役，未來僅剩花蓮的和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口恐達470萬瓩，並非如記者會所稱北台灣不缺電，因此就地新建電源才是根本解方，而非一昧仰賴外援。

針對民團及立委質疑接連推動天然氣接收站計畫是否有必要，台電表示，增氣減煤為國家能源轉型政策，不僅是台電所需，也有助於民營電廠及汽電共生等業者進行燃料轉換，以加速達成國家整體減碳、減空污的目標。

台電表示，LNG天然氣儲存槽防護設計十分嚴謹，且液化天然氣具有極低溫（零下162度）、不易燃燒的物理特性，迄今全世界也未曾有類似爆炸的事故發生。

台電也請教從事爆炸研究的化工專家雲科大環安系教授徐啟銘，以科學論證儲槽爆炸的困難度，液化天然氣液體要蒸發成氣體需要很高的熱源，在沒有有效火源的狀況下，發生爆炸的機率近乎為零，況且目前規劃儲槽位置與鄰近地區中間隔了一座山。

台電補充，依據國際研究分析結論，儲氣槽以爆裂物攻擊瞬間並不會產生爆炸，故以戰略或恐攻而言並不是最佳目標。（編輯：楊蘭軒）1131217