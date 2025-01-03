曾文生籲四接環評早日通過 防止北東供電不足風險

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（中央社記者曾智怡高雄3日電）四接環評會議預計最快農曆年前召開，台電董事長曾文生今天表示，近年北部除役機組較多，北東電網大部分電力都靠外援，且新電網建設不易，若無法及時新增電源，導致電網不平衡，北東電網恐面臨供電不足風險，盼環評早日通過。

台電「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）日前已補交報告予環境部，環境部依規定須在1個月內審查。

針對四接環評如何說服大眾順利闖關，曾文生今天接受媒體訪問表示，台電現在任何新電源開發都是為了要確保整體供電穩定，加上台灣用電密集度非常高，需推動區域平衡工作維持電網穩定。

他指出，協和電廠是北台灣非常重要供電據點，從提出最初設計規劃至今，已做兩次範圍更動，進行最大程度減縮，航安調查等報告都已放入環說書並送至環境部，台電將在環評會議向所有委員詳細說明。

曾文生進一步說，台電也已拜訪相關團體，盼利害相關人瞭解能源開發重要性，支持協和計畫。

談到四接卡住最直接的影響，他說，北部電源近年除役機組確實較多，須新增電源平衡電網，目前北東電網大部分電力都靠外援，大台北地區蓋要新的電網建設非常困難，若無法及時開發，電網平衡出問題，外部電力送不過來，恐導致北東供電不足，「這是我們要去面對的真正風險」。

曾文生盼環評早日通過，加速台電興建協和電廠，穩定北東電網供電。

此外，經濟部昨天公告114至117年能源用戶節能目標，共4900家大用戶納管，其中，契約用電容量逾1萬瓩的公司、包含國營事業在內，平均節電率目標提高至1.5%。

曾文生表示，接下來希望能打開過去採購、資本投資限制，例如過去舊房舍更換空調設備比較困難，將進行各系統盤點，以專案方式進行設備更新改善工作，以落實有效節電。（編輯：林淑媛）1140103