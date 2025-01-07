環團指四接仍會排硫氧化物 質疑台電廣告不實

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（中央社記者張雄風台北7日電）環團今天表示，未來四接完成，仍會有年排放242.7公噸的硫氧化物，質疑台電廣告不實；並向環境部「許願」，盼「以永續四能取代協和四接」可納入第3期空污防制方案。

環境部去年底啟動「新空品政策白皮書」計畫，白皮書預計最快於今年3月底前提出，作為第3期空氣污染防制方案（民國117年至120年）的執行重點；並啟動「好空氣許願池」，在8日前廣邀各界意見。

環團今天至環境部前舉辦「四能換四接 還我好空氣」許願記者會。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，根據協和電廠更新改建計畫（四接）環說書，硫氧化物年排放242.7公噸，台電卻以臉書廣告宣稱「天然氣沒有硫氧化物」。質疑究竟是環說書登載不實，還是台電廣告不實，濫花公帑欺騙社會大眾。

蔡雅瀅指出，環境部已更新空污三級防制區標準，而台電內部也評估協和3、4號機應於「加嚴標準生效前除役」，相關重要資訊應讓全民充分瞭解，而非刻意隱匿。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，同樣根據四接環說書記載，四接每年將排放硫氧化物、氮氧化物及粒狀物等共1221.1公噸的空污；公民團體在這段時間不斷提出「以永續四能取代協和四接」，但不論經濟部或台電始終沒有回應。

台灣再生能源推動聯盟秘書長高茹萍表示，當年黃色小鴨的旋風席捲全台，但只有基隆港的黃色小鴨灰灰髒髒的，甚至為了清洗而破損；黃色小鴨到基隆不過2個禮拜，空污就有這麼大的影響，更何況基隆在地的居民。

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高茹萍說，自己也是基隆的媳婦，基隆人不需要再依賴高污染的火力發電廠，應該投入更多資源推動「四能」（節能、管能、儲能、綠能）方案，以更大的決心推動再生能源，加速台灣能源轉型。

環境部表示，「好空氣許願池」會持續收集意見至8日，後續將彙整各界意見並舉辦公民咖啡館、研討會等通盤考慮，也會邀各部會討論；若有確定內容就會納入下一期空污防制方案，並據以執行。（編輯：陳政偉）1140107