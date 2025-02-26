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四接環評 贊成方離席抗議不能正常會議

2025/2/26 13:55
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（中央社記者張雄風台北26日電）環評大會今天審查四接案，當程序進入民眾發言時，民進黨基隆市議員施偉政以「讓步也是向前」為由，表示率贊成方、基隆中山區20名里長離席，藉此表達不能正常開會最深的抗議。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第28次會議（環評大會），審查「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）。

環境部上午由於支持、反對方僵持不下，因此休息至中午。會議重新開始，卻爆發支持、反對方的肢體衝突。環境部仍按議程先請台電公司報告，接著請旁聽民眾發言。

基隆市議員施偉政發言時表示，將率贊成方、基隆中山區的里長離席，強調「讓步也是向前」，為不能正常開會表達最深的抗議。

台電提出協和電廠更新改建計畫（燃油改燃氣），施偉政接受媒體聯訪時說，中山區只要在協和電廠發電時，因為燃燒重油產生許多落塵，就會掉到居民的車子、衣服，甚至是屋頂上；他強調市民「需要空氣變好」。

施偉政表示，基隆中山區有24個里，其中20名里長都出來表達贊成；他也批評環保團體「到底在反對什麼」，並指四接是過渡方案，要了解過渡方案的道理。

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監督施政聯盟召集人陳椒華發言時向環評委員表達最深的抗議。她強調，之前的環評爭議不會比現在小，但過去可以讓公民參與討論，現在的環評卻變成委員不願意與公民討論。

陳椒華認為，現在的環評委員如果態度不改，環評水準只會愈來愈低落、沒有下限，若以過去環評審查的水準早就退回，現在卻沒有一個環委表達這樣的態度。（編輯：張雅淨）1140226

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