協和轉地熱發電？台電：無法取代北東電網缺口

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（中央社記者劉千綾台北24日電）環境部26日環評大會將審查四接環評，台電表示，為穩定北東電網600萬瓩用電需求，協和電廠轉型為天然氣電廠有其必要。至於公民團體建議將協和轉作地熱電廠，台電指出，地熱發電量僅8萬瓩，無法取代北東電網電力缺口470萬瓩。

環境部1月17日舉行四接專案小組環評初審會議，決議兩案併陳（建議通過及不同意開發）送環評大會審查，環境部將於2月26日上午召開環評大會，審查「協和電廠更新改建計畫環境影響評估報告書」。

台電公司副總經理鄭慶鴻、守護外木山行動小組召集人王醒之今天接受網路節目「中午來開匯」訪問，說明協和電廠改建計畫的電力問題及環境影響。

鄭慶鴻表示，台灣北東電網供應480萬人口，範圍涵蓋新北市、台北市、宜蘭縣和花蓮縣等地，用電量達580萬瓩以上，考量人工智慧（AI）產業發展和人口增加等，未來用電需求達600萬瓩，但目前面臨供電自主不足、外援有限等挑戰。

鄭慶鴻說明，未來協和電廠除役後，只剩下和平電廠130萬瓩，北東電網面臨電力缺口470萬瓩，儘管北西電網可靠融通能力上限420萬瓩，但實際融通量會隨全國用電變化，為穩定區域供電，協和電廠有轉型為天然氣電廠的必要。

王醒之指出，觀察台電近期新機組上線後，北部新上線機組的發電量大於除役機組，至於融通上限問題，台電面臨北西和北東電網改善的挑戰；他質疑，「如果水管（電網）不夠粗，就加粗水管，而不是蓋水庫（電廠）」。

此外，王醒之認為，基隆有潛力發展地熱，若將協和電廠轉型發展再生能源，亦有助淨零轉型和永續發展。

對此，鄭慶鴻回應，電網並非像水管所結成的網，還需考慮電力潮流和故障等問題，以及考慮電廠機組歲修、中部用電量等需求；由於竹科位於北西電網範圍、用電量大，專業上來說，電力調度融通無法單用數字加加減減。

鄭慶鴻提到，北東電網過去有核二、協和、龍門（核四）、深澳及和平電廠等5座電廠，現在協和電廠一半已除役，加上和平電廠，北東電網只剩下1.5座電廠，由於和平電廠是燃煤，未來也不可能一直存在，再次凸顯協和計畫的必要性。

對於王醒之提議協和應轉型為地熱發電，鄭慶鴻指出，地熱開發須經過鑽探等驗證過程，協和電廠面積有8公頃，估算後地熱發電最高為8萬瓩，和470萬瓩仍有60倍差距；換言之，若轉型為地熱發電，與北東電網的電力缺口規模差距仍大。

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王醒之也質疑，四接可能改變基隆港港型、波高，進而影響商船等航行安全；儲氣槽距離基隆民宅0.4公里，距離海軍營區1.4公里，可能造成國安風險。

鄭慶鴻強調，台電進行多次水工模型和操船模擬試驗，基隆港東提延長，更能阻擋東北季風，經過驗證後，各碼頭波高變化皆符合停靠標準；接收站管制嚴格禁止煙火，國際間同類型儲槽並無發生過爆炸意外。（編輯：張若瑤）1140224