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經長：四接環評若沒過 恐致未來電力供應嚴重不足

2025/2/26 12:06（2/26 12:18 更新）
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環境部26日環評大會審查四接開發案，會議開始時，民團衝往主席台拿著手舉牌抗議。中央社記者翁睿坤攝 114年2月26日
環境部26日環評大會審查四接開發案，會議開始時，民團衝往主席台拿著手舉牌抗議。中央社記者翁睿坤攝 114年2月26日
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（中央社記者劉千綾台北26日電）環評大會今天審查四接案，經濟部長郭智輝表示，很擔心各界的溝通不夠完整，若四接沒有通過，未來電力供應會嚴重不足，尤其是2032年後可能會有電力缺口，經濟部致力為產業準備充足的水、電、土地和人力，也希望地方政府共同支持和同意。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第28次會議（環評大會），審查「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）。

郭智輝今天出席智慧創新大賞啟動記者會會後受訪表示，經濟部很擔心各界的溝通不夠完整，若四接沒有通過，電力供應會嚴重不足，「現在當然沒有（電力）不足的現象」，但2032年以後可能會有電力缺口。

郭智輝強調，為產業準備充足的水、電、土地和人力是經濟部的工作，也希望地方政府共同支持和同意，一起協助國家發展。

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為穩定北東電網600萬瓩用電需求，台電說明，協和電廠轉型為天然氣電廠有其必要，主因為未來協和電廠除役後，只剩下和平電廠130萬瓩，北東電網面臨電力缺口470萬瓩，儘管北西電網可靠融通能力上限420萬瓩，但實際融通量會隨全國用電變化。

航港安全方面，台電表示，進行多次水工模型和操船模擬試驗，基隆港東堤延長，更能阻擋東北季風，經過驗證後，各碼頭波高變化皆符合停靠標準，而且接收站管制嚴格禁止煙火，國際間同類型儲槽並無發生過爆炸意外。（編輯：林淑媛）1140226

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