四接環評大會 支持反對方爆衝突會議中斷

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（中央社記者張雄風台北26日電）環境部今天召開環評大會，審查四接案。由於民眾黨立委會中提出程序問題，引爆現場支持、反對的民眾發生衝突，而反對四接的民眾直接霸占主席台前，會議中斷。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第28次會議（環評大會），審查「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）。

民眾黨立委張啓楷、陳昭姿、黃珊珊今天出席。張啓楷質疑，地下水污染資料為什麼不見；操船測試25次，有發生1次碰撞、2、3次高風險，這些都應清楚跟所有環評委員及社會大眾講清楚，而不是「霸王硬上弓」。

陳昭姿指出，揭弊者公布台電就土壤及地下水污染情形，隱瞞且沒有提供資料給環評委員，這對環評非常重要，要求會議取消、釐清後擇日再開。

黃珊珊強調，應將問題釐清，以德服人，要繼續審查應該看到相關完整資料；基隆市長謝國樑也有出席，應待基隆市環保局釐清後才舉行會議。

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現場支持及反對民眾先就此互相叫囂，甚至發生推擠。而四接開發案的反方最後霸占主席台前，大喊「程序違反、拒絕開會」。截至上午10時30分，民眾仍霸占會場。

環境部試圖維持現場秩序，現場環評委員表達希望尊重審查，3名立委則持續要求釐清程序問題才進行會議。（編輯：張雅淨）1140226