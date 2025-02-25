環團質疑四接報告缺漏應停審 彭啓明：如期審查

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（中央社記者張雄風台北25日電）環團今天質疑四接環評報告中第6章缺漏，是重大缺失，應暫停審查。環境部長彭啓明回應，相同內容在初審報告中就可以看到，原本網頁上缺漏可能是伺服器更新所致；環評大會仍如期審查。

環境部將於26日環評大會中審查「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）。

守護外木山行動小組及環團今天於立法院舉辦記者會，指出台電公司提出的評估書資料竟缺少關鍵的第6章「開發行為可能影響範圍之各種相關計畫及環境現況」；且隱匿污染物「超過土壤污染管制標準值」及操船模擬、水工模型試驗第三方驗證會議資料；呼籲環評大會應暫停審查四接。

彭啓明今天手持「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書（第六次修正本）」紙本報告，表示所有的環評委員都有這麼厚厚一本，其中有170多頁都在回應各個問題。

關於環團所指缺第6章的問題，彭啓明解釋，他自己23日要查詢環評書件系統，也發現網頁打不開，「一開始以為是駭客入侵」，後續詢問同仁，研判是微軟網頁伺服器更新導致環境部網頁功能暫停；不過他強調，同樣的內容其實在專案小組第6次初審會議報告中也可以看得到。

至於土壤污染等疑慮，彭啓明表示，這部分需要由台電說明。

外界也有許多聲音質疑環評大會「限制發言人數」上限為20人，彭啓明再次解釋，現在的環評大會場地已經是歷年來最大，但也只有85個座位，除了環評委員外，還有開發單位、媒體等，其中開放給外界旁聽的座位是18席。

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彭啓明指出，在第6次初審會議時湧入約160人，讓會議進行困難；截至目前登記旁聽發言人數已逾百名，昨天開放的網路留言也超過60、70人；如何能將意見彙集、呈現才是最重要的。

彭啓明說，如果真的能推出正、反各10人討論，環境部也願意協調，但真的要上百人同時在同一場所進行環評大會，相信沒有這樣的場地能夠進行；目前仍會如期召開環評大會。（編輯：陳政偉）1140225