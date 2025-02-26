四接環評受關注 會前現場51人登記發言

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（中央社記者張雄風台北26日電）環境部原訂今天環評大會審查協和發電廠四接興建案時，發言人數上限為20人，截至上午9時30分，現場有51人要求登記等抽籤。最後環境部決定51人全數放行、可進場旁聽及發言。

為穩定北北基供電，台電規劃協和發電廠燃油改燃氣，並在電廠旁興建第四天然氣接收站（俗稱四接）。環境部今天召開環境影響評估審查委員會第28次會議（環評大會），審查「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）。

由於環評大會首次採取登記並抽籤方式，限制發言人數上限20人，今天上午開會前，環境部統計，事先登記旁聽共89人、其中申請發言72人，上午8時許，就有民眾在環境部大門等候抽籤。

環境部表示，由於表定開會時間為上午9時30分，因此現場登記至9時30分止，視已報到人數來確認是否抽籤。

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然而現場民眾抗議而且不能認同，批評環評旁聽要點並沒有「抽籤」的制度，不讓民眾出席、發言就是黑箱、獨裁，更高喊「拒絕抽籤」。

時間截止，統計共51人於現場報到。經主席徵得現場委員同意，決定讓51人全部都進會議室參與環評，並加置板凳提供民眾旁聽座位。（編輯：陳清芳）1140226

環境部26日召開環境影響評估審查委員會第28次會議（環評大會），審查「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）。場外上午聚集想要登記發言的民眾。中央社記者張雄風攝 114年2月26日

環境部26日召開環境影響評估審查委員會第28次會議（環評大會），審查「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）。因原訂本次會議限制發言人數上限為20人，反對民眾高喊「拒絕抽籤」。中央社記者張雄風攝 114年2月26日

環境部26日召開環境影響評估審查委員會第28次會議（環評大會），審查「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）。現場計有51人登記發言，經主席徵得現場委員同意，決定讓51人全部都進會議室參與環評，並加置板凳提供民眾座位。中央社記者張雄風攝 114年2月26日