加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／西班牙6局下陽春砲追分 台灣5比3領先
首頁 / 產經
四接
新聞專題
四接1/149
首頁 / 產經

四接環評資料缺漏？台電：環境部系統技術問題已補充上傳

2025/2/25 21:00（2/25 21:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為協和電廠。（中央社檔案照片）
圖為協和電廠。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北25日電）環團今天質疑四接環評報告中第6章缺漏，台電表示，相關環評程序及資料皆依法辦理，所提送環境部的書面資料及電子檔皆無缺漏，且該章節內容自3.0方案後便無再更動，此次可能因環境部系統技術問題，環境部已補充上傳。

台電補充，先前歷次審查時也皆有公開該章節內容，且環評委員是依據書面資料進行審查，因此不影響審查程序進行。

環境部將於26日環評大會中審查「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）。

守護外木山行動小組及環團今天於立法院舉辦記者會，指出台電公司提出的評估書資料竟缺少關鍵的第6章「開發行為可能影響範圍之各種相關計畫及環境現況」；且隱匿污染物「超過土壤污染管制標準值」及操船模擬、水工模型試驗第三方驗證會議資料，呼籲環評大會應暫停審查四接。

台電透過新聞稿說明，108年進行環評調查階段，已依法查詢協和電廠廠區非屬土污場址，並依照環評要求的範疇界定、檢測項目等規定，請顧問公司於油槽區及機組區之間進行布點採樣，該點位檢測結果並無超標問題。

台電進一步解釋，環團指出的土污資料為台電自主性提前調查。考量到協和電廠未來將由燃油改為燃氣，屆時將依照土污法第9條變更產業類別，須辦理全廠土壤污染評估調查。

台電指出，再者，由於協和電廠長期使用重油發電，難以完全避免污染物滲入地表，為提前掌握可能需整治的區位及範圍，減少未來施工的不確定性，台電主動展開全廠性自主調查，以全面掌握土壤狀況及後續整治作業。

google news透過 Google News追蹤中央社

台電強調，提報的環評資料自始至終都依據環評範疇界定內的採測結果呈現。至於自主檢測中部分點位出現超標現象，台電將依相關法規辦理整治，並無任何隱匿情事。

此外，針對環團對操船模擬與水工模型試驗報告完整性的質疑，台電指出，相關報告已完整收錄於環評書件中，並在環評資料中呈現第三方驗證會議的結論；操船模擬試驗經過超過600次測試，並已依第三方驗證結論及引水人建議，調整LNG船進港的風速條件至每秒10公尺，確保航行與港口安全無虞。（編輯：張若瑤）1140225

#台電
#立法院
#環境部
#四接環評
延伸閱讀
潛水教練槓環團 珊瑚保育成四接環評攻防焦點四接環評發言設限惹議 彭啓明：再增網路表單留言協和轉地熱發電？台電：無法取代北東電網缺口
四接
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
環團質疑四接報告缺漏應停審 彭啓明：如期審查
57
更多編輯台推薦新聞：