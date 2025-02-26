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隱匿協和土地污染資料？台電：自主調查非環評要求

2025/2/26 15:44（2/26 17:18 更新）
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圖為協和電廠。（中央社檔案照片）
圖為協和電廠。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北26日電）環評大會今天審查四接案，反對團體指台電隱匿協和電廠土地污染資料。台電澄清，該資料非環評要求的資料，是台電自主性提前調查，調查範圍、檢測項目均與環評要求有所不同，亦屬不同的行政程序，不該混為一談。

台電強調，環評所要求的土壤檢測，台電自始至終皆依規定辦理並呈現於報告中，期盼各方尊重環評大會程序理性討論，也願意就各方關切事項詳細說明溝通，絕不會隱匿任何資訊。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第28次會議（環評大會），審查「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評），目前現場民眾已發言完畢，現在進入環委閉門會議。

針對稍早反對團體指台電隱匿土壤及地下水污染情形，台電透過新聞稿說明，108年進行環評調查階段，已依法查詢協和電廠廠區非屬土污場址，並依據範疇界定會議決議，已在指定區域完成相關檢測作業，結果顯示檢測數據皆符合標準，無異常情況。

台電強調，除了環評要求的調查之外，由於協和電廠未來燃油改為燃氣，屆時需依照土污法第9條變更產業類別，並進行全廠土壤污染檢測，此與環評屬於不同的程序，為提前掌握可能需整治的區位、範圍及土壤狀況，台電主動展開自主調查，進行兩次自主土污調查59點及103點，合計在149個測點採樣162次。

台電表示，在這162次採樣中，針對外界最關心的多氯聯苯（PCB），僅在一處一次檢測出含量，其他161次皆未檢出。該檢出點位於靠近海水廢水處理廠一帶，影響範圍主要集中於地表約1公尺深，評估受影響的土方量約為150立方公尺，推測可能源自過去使用的老舊變壓器，其內部廢棄物滲入土壤。

台電進一步說，然而，由於年代久遠，尚待進一步確定，但現階段僅此唯一一個測點發現多氯聯苯，並未有其他污染情況。

至於石油烴類（TPH）污染，台電表示，該電廠長期使用重油，且燃油電廠燃燒後產生油灰，主要集中於油灰儲存區與機組處理區。檢測結果顯示，在162次採樣中，有4個點有超標，污染範圍亦主要位於地表層，影響土方約370立方公尺。

台電指出，經綜合計算，多氯聯苯與TPH污染總計影響土方約520立方公尺，影響程度在可控的範圍之內。此外，台電也依範疇界定檢測地下水，未發現地下水受到污染。

台電補充，在大林電廠舊燃煤與燃油機組除役時，台電曾處理約6000立方公尺的污染土壤，現階段檢測出的受影響土方量僅為當時的約1/10。程序上環評與土污整治分開處理，經驗顯示，台電對土污整治是有經驗的，也知道相關法規規定。

台電強調，本次檢測結果並非大範圍污染，而是局部受影響，不管是環評檢測或是自主檢測結果，都已初步排除外來污染，因此在環評書件7.1.2.1節中，已載明未來規劃設計時會依據土污法程序辦理。

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台電將依循土壤污染防治相關規範，在產業變更申請前完成先期的處理作業，也會確保所有污染土壤獲得妥善處置，絕無任何隱匿情況。

台電重申，環評審查要求的各項資料，台電均依法調查、如實提供，且台電過去曾有處理大林電廠土污相關經驗、了解相關程序，「土污法」與「環評法」屬於不同法規，應依照規定平行辦理各項作業。作為國營企業，台電必定遵守法令，確保所有程序符合法規要求，絕不違法。（編輯：張均懋）1140226

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（台電提供）
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