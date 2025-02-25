潛水教練槓環團 珊瑚保育成四接環評攻防焦點

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（中央社記者楊淑閔、張雄風台北25日電）環境部環評大會明天審查協和電廠四接環評，原本反對興建的潛水教練今天表態支持東移方案避開生態熱區，但守護外木山行動小組與蠻野心足生態協會聲明主張，應將龐大的開發費用，轉用在北東地區推動節能及再生能源。

台電規劃協和電廠更新改建2部燃氣機組，研擬在基隆外木山海岸填海造地建設第四天然氣接收站（四接），四階環評在初審會議中，環委投票決議兩案併陳（建議通過及不同意開發）送審，明天由環評大會進行審查。

數名潛水教練今天召開「潛水教練支持四接」記者會，潛水教練王銘祥指著地圖說，歷經6年環評審查，台電四接1.0、2.0版本原本的位置，是有著大海扇、珊瑚巷等的生態熱點，「所以我當初非常反對、反對到底」。

他出示海底拍攝的照片指出，四接3.0「東移方案」位於生態較差的沙地，海底有許多巨石，沒有珊瑚、光禿禿的，未來施工築堤可阻擋東北季風帶來的浪襲，有助先前四接版本生態熱點的大海扇、珊瑚等生長良好。

曾獲金鐘獎的水下攝影指導導演袁緒虎說，他實地在四接3.0海域潛水，看不到生態，如果生態很漂亮，今天就不會站出來。潛水教練黃建豪也說，東移方案可減少LNG船進出頻率，讓當地珊瑚長得更好。但現場公民記者質疑找不到台電的珊瑚復育計畫，不知道內容為何。

王銘祥強調，「如果再反對下去，恐怕淪為極端環保主義者，不利於台灣發展，他並說，他們今天自主召開記者會，跟開發單位沒有關係。

「潛水教練挺四接記者會」25日在台北舉行，潛水教練王銘祥（右）、張柏祥（左）等人出席，說明立場與訴求。中央社記者謝佳璋攝 114年2月25日

在潛水教練開記者會的同時，守護外木山行動小組暨台灣蠻野心足生態協會也開記者會發布共同聲明，認為協和電廠應將龐大的開發費用，轉用在於北東地區推動節能及再生能源等，無須在保育區填海造地。

對於協和電廠四接可減少永安一接的使用頻率一事，聲明質疑，台電過去宣稱協和電廠無法透過海管或陸管自其他接收站輸氣，才堅持在保育區填海造地就近興建四接，這如何能分攤一接的使用頻率。

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聲明提到，外木山海域的珊瑚生態系是北部海域僅存最完整的區域，其中保留非礁型珊瑚生態系的特有軸孔珊瑚（Acropora）種類最多，是目前最大最完整的群聚，包含至少3種未被描述的新物種與隱蔽種，完整保留才是確保外木山海域整體海洋生態系健康唯一的方法。

聲明最後指出，聯合國生物多樣性大會（COP15）達成歷史性協議，要在2030年前保護30%的陸地及海洋，台灣卻要在水產動植物保護區填海造地，已有研究說這對周圍海域的魚卵仔稚魚都有損傷，代價不僅是填區的海洋生物，是加速漁業資源枯竭，更是海洋生態系浩劫。（編輯：陳清芳）1140225

守護外木山行動小組25日在立法院舉行記者會表示，基隆四接開發案環評有重大缺失，呼籲環境部立即退回瑕疵書件、停止四接環評，釐清爭議。中央社記者王飛華攝 114年2月25日