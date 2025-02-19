環評大會將審四接 環團籲退回專案小組實質審查

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）環境部26日將開會審查「協和電廠更新改建計畫環境影響評估報告書」。守護外木山行動小組召集人王醒之今天晚間指出，環評初審仍有疑義尚未釐清，應退回專案小組實質審查。

環境部1月17日召開協和電廠更新改建計畫（四接）第6次專案小組初審會議，10名環評委員針對甲案「補件再審」以及乙案「建議通過及不同意開發兩案併陳送環評大會」進行投票，最後乙案以9票壓倒性勝出，決議兩案併陳送環評大會審查。

環境部環境保護司長徐淑芷今天表示，由於第6次專案小組初審，環評委員認為資訊已足夠判斷，因此在環評大會中設有發言上限20人，每人以3分鐘為原則，但可以轉讓發言機會1次。

王醒之表示，1月17日環評初審中仍有許多攸關基隆港航安、基隆城市安全、空污碳排總量等疑義尚未釐清，且環評委員僅被動聽取列席人員意見，過程中完全沒有實質審查就直接送交大會，會後環境部明知爭議重重，不僅在行政上加速排審，還限縮公民參與，無異為台電「開綠燈」還幫忙「踩油門」。

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他指出，四接3.0版填海造地的填築區與基隆市水產動植物保育區完全重疊，基隆市長謝國樑出席環評會議時表示台電應先取得基隆市府同意才能排審，環境部無視市府反對意見，無視環評作業準則規定，仍強行排審、強送大會。

王醒之呼籲環評大會不應在社會共識如此低的情況下，強行通過此案，應本於專業性與獨立性，退回專案小組實質審查。（編輯：戴光育）1140219