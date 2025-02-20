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環評大會26日審查四接 彭啓明不出席

2025/2/20 14:53（2/20 16:21 更新）
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環境部26日環評大會將審查四接開發案，環境部長彭啓明（中）20日接受媒體聯訪時表示，由於他在民間時曾與台電合作關於天氣風險評估相關的工作，因此這次大會將不出席，由次長代為主持。中央社記者張雄風攝 114年2月20日
環境部26日環評大會將審查四接開發案，環境部長彭啓明（中）20日接受媒體聯訪時表示，由於他在民間時曾與台電合作關於天氣風險評估相關的工作，因此這次大會將不出席，由次長代為主持。中央社記者張雄風攝 114年2月20日
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（中央社記者張雄風台北20日電）環境部26日環評大會將審查四接開發案。環境部長彭啓明今天表示，由於在民間時曾參與台電公司的天氣風險管理工作，因此以高標準規範自己，這次大會將不出席，由次長代為主持。

環境部昨天表示，26日上午9時30分將召開環境影響評估審查委員會第28次會議（環評大會），審查「協和電廠更新改建計畫環境影響評估報告書」（四接環評）；昨天已開放民眾登記發言，但開會現場將設定20人上限，由登記發言的總人數中抽籤決定。

彭啓明今天出席「氣候變遷與基礎設施韌性：臺灣半導體產業資源使用分析報告發表會」，會前接受媒體聯訪時表示，自己將不會主持這場環評大會。

彭啓明解釋，由於他在民間時，曾與台電合作關於天氣風險評估相關的工作，雖然與此案沒有直接關係，但希望以最高標準來規範，因此將不出席；會議主席預計將由環境部次長葉俊宏擔任。

彭啓明表示，台電是在17日送環評書件進環境部，而環評大會的時間在農曆年前就已經安排，因此安排在26日審查。

彭啓明說，在第6次初審會議時，原本也是希望正、反方各10名民眾發言，但最後很多都說是第三方，最後變成4、5個小時都在聽各方意見；也有環評委員反映重覆性高，因此還是以抽籤、20人為原則。

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彭啓明強調，最重要的是，環評並不是聲量大、說的人多就會贏，並不是零和遊戲，是由環評委員做最後的決定；各界的意見都尊重，過去能談的、前次初審會議都有提出，若有新的說法也很歡迎。

至於環團質疑環境部強力護航，彭啓明強調「沒有護航」，都是依法讓會議順利進行，不能說從過或不過來判斷「護航」或「環保」，而是要看委員最後所提出的要求。（編輯：管中維）1140220

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