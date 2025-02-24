四接環評兩案併陳26日審查 前例可回溯至深澳電廠

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（中央社記者張雄風台北24日電）環境部26日環評大會將審查四接環評，而本案也是環保署升格為環境部後，首宗兩案併陳送大會的案件。回顧環保署時期，兩案併陳多見於礦業開發，能源發電業則以深澳電廠環差案最為人所知。

環境部將於26日環評大會中審查「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）。本案在初審會議中，經環委投票決議兩案併陳（建議通過及不同意開發）送審。

環境部表示，此案也是由行政院環境保護署升格為環境部後，首宗初審會議建議兩案併陳的環評案。

環境部說，其實過去兩案併陳的情況，較常出現在民間開發案，尤其是與礦業開發相關的案件；公共工程類的環評較少出現類似的情況，若同樣以能源發電業來看，前次兩案併陳可回溯至深澳電廠環差案。

根據資料，台電公司以調降機組容量、降低空污排放量等為由，提出「深澳發電廠更新擴建計畫環境影響說明書第1次環境影響差異分析報告暨變更審查結論」案（深澳電廠環差案）送審。該案在民國107年3月14日第328次環評委員會（環評大會）表決審核修正通過。

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根據環保署會議記錄，環評大會委員就「審核修正通過」與「應就變更內容重新辦理環境影響評估」2案進行表決，結果以8比8同票，最後由會議主席、時任環保署副署長詹順貴裁示下通過。

時間再往回推，國光石化環評案歷經5次初審會議，於100年同樣做出「認定不應開發」及「有條件通過」兩案併陳的建議，送大會審查。然而與深澳環差案不同的是，國光石化最終在環評大會審查完成之前，就由時任總統馬英九宣布不支持而撤案。（編輯：陳政偉）1140224